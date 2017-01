Ceļu satiksmes negadījumā Madonas novadā bojā gājušas divas sievietes

Traģisks ceļu satiksmes negadījums šodien pulksten 10.40 noticis Madonas novada Sarkaņu pagastā, autoceļa Madona-Gulbene 11. kilometrā. Vieglā automašīna Honda iebraukusi pretējā braukšanas joslā, kur sadūrusies ar kravas automašīnu Volkswagen.

Notikuma vietā ieradās Ceļu policija un mediķi. Negadījumā gājušas bojā divas sievietes, kuras atradās automašīnā Honda – 1949. gadā dzimusī vadītāja un 1964. gadā dzimusī pasažiere. Pēdējā no minētajām no spēcīgā trieciena bija izmesta no automašīnas.

Pašreizējā informācija liecina, ka negadījums, iespējams, noticis, jo automašīnas Honda vienam no riteņiem nav bijis atbilstošs protektora dziļums. Taču negadījuma iemesli vēl tiek skaidroti.

Negadījuma dēļ būtisku satiksmes ierobežojumu nebija.

Valsts policija atgādina, ka vieglo auto ziemas riepu minimālais protektora dziļums ir četri milimetri, tāpat uzmanība jāpievērš arī riepu vecumam. Laikapstākļu dēļ ceļi daudzviet var būt apledojuši, tāpēc jo īpaši svarīgi ievērot arī atbilstošu braukšanas ātrumu un distanci.