Valsts policijas Speciālo uzdevumu nodaļas inspektors reibumā izraisa avāriju

Valsts policijas Speciālo uzdevumu nodaļas inspektors aizvakar 1,61 promiles reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, pēc kā kājām pameta notikuma vietu. Negadījumā, par laimi, cietušo nav, taču tas nemazina atbildību, kāda par to pienākas. Inspektoram amats būs jāatstāj. Saistībā ar notikušo sākta dienesta pārbaude un administratīvā lietvedība.

17.janvārī Sējas novadā uz autoceļa Murjāņi – Sēja ap pulksten 17.30 Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes Speciālo uzdevumu nodaļas inspektors no darba brīvajā laikā, pārvietojoties ar privāto automašīnu Mitsubishi, izraisīja ceļu satiksmes negadījumu ar kādu Toyota markas auto. Par laimi, negadījumā neviens necieta.

Pēc sākotnējās informācijas, 1974.gadā dzimušais inspektors, izbraucot no mazāk svarīgas nozīmes ceļa, nepalaida pa galveno ceļu braucošo 1986.gadā dzimušo Toyota vadītāju,

tādējādi izraisot ceļu satiksmes negadījumu. Pēc sadursmes inspektors notikuma vietu pameta, atstājot savu transportlīdzekli, taču uz notikuma vietu izbraukusī ekipāža turpat netālu viņu pamanīja.

Radās aizdomas, ka negadījumu izraisījušais Valsts policijas darbinieks varētu būt alkohola reibumā, taču uz vietas 1974.gadā dzimušais vīrietis atteicās veikt alkohola pārbaudi izelpā, tādēļ tā tika veikta medicīnas iestādē, kur vīrietim konstatēja 1,61 promili lielu alkohola reibumu.

Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis izsaka nožēlu par darbinieka rīcību: «Man ir ļoti žēl, ka šāds atsevišķs gadījums met šaubu ēnu uz visu to labo darbu, kas ieguldīts drošas satiksmes veidošanā un uzraudzībā.

Gribu uzsvērt, ka šis ir ārkārtas gadījums un šāda rīcība ir absolūti nepieļaujama!

Ir amorāli, ka ceļu satiksmes drošība, ko inspektors ikdienā uzraudzījis, vājināta paša rīcības dēļ. Šādiem darbiniekiem policijā nav vietas, un inspektoram ieņemamais amats būs jāpamet!»

Saistībā ar ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu Valsts policijā sākta administratīvā lietvedība par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu, pārkāpjot noteikto kārtību. Par to var piespriest 70 – 700 eiro naudas sodu un atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas. Tāpat sastādīts protokols par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācijas asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Par šo pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam var piemērot administratīvo arestu no desmit līdz 15 diennaktīm, piespriest naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro, kā arī atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.