Braukšanu pa Latvijas ceļiem vietām apgrūtina apledojums, vietām - avārijas

Šorīt apledojuma veidošanās vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Tallinas šoseju no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, pa Vidzemes šoseju no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam, pa Valmieras šoseju no Braslas tilta līdz Stalbei, pa Ludzas - Terehovas ceļu, pa Bauskas šoseju no Iecavas līdz Grenctālei, pa Liepājas šoseju no Anneniekiem līdz Grobiņai, kā arī pa Ventspils šoseju no Priedaines līdz Kūdrai.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma, Valkas un Valmieras apkārtnēs.

Tallinas šosejas 73.kilometrā šorīt ir saslīdējusi kravas automašīna, tāpēc ir ierobežota satiksme. Atbildīgie dienesti strādā pie avārijas seku likvidēšanas. Satiksmi notikuma vietā regulē ceļu policija.

Sinoptiķi prognozē, ka dienā Latvijā brīžiem gaidāmi nelieli nokrišņi un atsevišķos ceļa posmos iespējama apledojuma veidošanās. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Šorīt ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 115 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

