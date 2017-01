Šoferi brauc ar vasaras riepām un dusmojas uz policistiem, kas soda

No 16. līdz 22. janvārim Valsts policija visā Latvijas teritorijā rīkoja reidu, lai pastiprināti pievērstu uzmanību transportlīdzekļu riepu protektoru dziļumam. Reidu laikā visā Latvijā kopumā pārbaudīti aptuveni 9000 transportlīdzekļu, no kuriem 265 pārvietojās ar ziemas laikam neatbilstošu riepu protektoru dziļumu – mazāku par četriem milimetriem. Atsevišķos gadījumos transportlīdzekļiem tika konstatētas pat vasaras riepas.

Diemžēl atsevišķos gadījumos autovadītāji, kas izdarījuši šos pārkāpumus, izturas nievājoši. Reidu laikā Valsts policijas darbinieki sastapās ar dažādām autovadītāju atrunām.

Dažkārt autovadītāju attieksme pret to, ko policija dara, ir krietni nihilistiska.

Atsevišķi autovadītāji uzskata, ka, ņemot vērā, kādas ziemas ir Latvijā, šiem riepu protektora dziļumiem nozīmes neesot. Policijā secināts, ka daudzi autovadītāji paļaujas uz savām spējām savaldīt transportlīdzekli, taču pieredze diemžēl bieži liecina par pretējo. Kāds autovadītājs bija neizpratnē, kādēļ saņēmis administratīvā pārkāpuma protokolu par braukšanu ar riepām, kurām konstatēts trīs milimetru protektora dziļums. Vadītājs policistiem oponēja, ka viņam taču ir džips un tādēļ nekas slikts nevarot notikt, jo transportlīdzeklis uz ceļa turas stabili.

Apkopojot reida rezultātus par pagājušo nedēļu, jāsecina, ka lielākais pārkāpēju skaits fiksēts tieši brīvdienās lauku reģionos uz mazākas nozīmes ceļiem.

Tāpat arī liela daļa pārkāpumu fiksēti Pierīgā.

Jāņem vērā, ka ziemā dažādu kategoriju ceļiem ir atšķirīgas uzturēšanas prasības un uz mazāk nozīmīgiem ceļiem var krāties sniega sega. Šādos apstākļos jo īpaši svarīgi ir parūpēties par laika apstākļiem atbilstošām riepām. Likumsargi konstatēja arī atsevišķus gadījumus, kad autovadītāji ceļu satiksmē piedalījās ar vasaras riepām.

Tāpat jāpiemin kāds autovadītājs, kurš, vadot transportlīdzekli ar neatbilstošu riepu protektora dziļumu, policistam piedāvāja 15 eiro kukuli, lai netiktu sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Par šo faktu pret vadītāju sākts arī kriminālprocess.

Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis uzsver: «Situācijās, kur transportlīdzekļiem tika fiksēts neatbilstošs riepu protektora dziļums, šie autovadītāji apdraudēja ne tikai sevi, bet arī citus. Šāda situācija nav pieņemama! Fiksēto pārkāpēju skaits vēlreiz ir apliecinājums tam, ka

lielā mērā šo atbildību par lielo negadījumu skaitu un to sekām ir jāuzņemas arī pašiem autovadītājiem.

Autovadītājiem jāsaprot, ka automašīnu uz ceļa notur tikai četras mašīnas komponentes - tās ir riepas. Kontakta laukums ar ceļu ir tieši atkarīgs no protektora dziļuma, un pat tad tas ir tikai plaukstas platumā.»

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājumi, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai piespriež naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz piecdesmit pieciem eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit eiro, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Valsts policija aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un domāt par savu un līdzcilvēku drošību ceļu satiksmē.

Lai arī reids ir noslēdzies, Valsts policija arī turpmāk turpinās aktīvi uzraudzīt ceļu satiksmi.

