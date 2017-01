Apledojuma dēļ šorīt daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana

Apledojuma dēļ šorīt daudzviet Latvijā, galvenokārt Latgalē, ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.6.50 pa valsts galvenajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināta Daugavpils virzienā no Ogres līdz Krāslavai un uz Daugavpils apvedceļa, kā arī Rēzeknes virzienā no Jēkabpils līdz Ludzai, no Grebņevas līdz Medumiem un uz Rēzeknes apvedceļa.

Jelgavas virzienā braukšana ir apgrūtināta no Jelgavas līdz Meitenei, bet Liepājas virzienā - no Kalnciema līdz Anneniekiem. Savukārt Ventspils virzienā braukšana ir apgrūtināta no Kūdras līdz Tukumam un no Strazdes līdz Usmai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Zemgalē, Latgalē, kā arī Rīgas, Aizkraukles, Gulbenes, Liepājas, Madonas, Talsu un Valkas apkārtnēs.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Vietām, galvenokārt austrumos, saglabāsies migla, kas veicinās autoceļu apledošanu.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.