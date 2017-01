Apledojuma dēļ vietām Kurzemē apgrūtināta braukšana

Šorīt vietām Kurzemē apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Braukšanas apstākļi šorīt uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti pa Liepājas šoseju posmā no Skrundas līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Tukuma līdz Usmai, kā arī ceļa posmā no Liepājas līdz Rucavai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kuldīgas, Liepājas, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Šorīt ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 37 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Kā liecina meteorologu prognozes, šodien Latvijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, pārsvarā slapjš sniegs un sniegs, vietām neliels apledojums.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.