Apgrūtināta braukšana daļā Vidzemes un Latgales

Šorīt apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem daļā Vidzemes un Latgales, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) informācija.

Uz galvenajiem autoceļiem braukšana apgrūtināta uz Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Valkai, uz Vidzemes šosejas no Augšlīgatnes līdz Raunai, Gulbenes apkārtnē un no Krāslavas līdz Krievijas robežai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Balvu, Gulbenes un Valkas apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā būs apmācies laiks, daudzviet neliels sniegs. Atsevišķos ceļa posmos veidosies apledojums.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

