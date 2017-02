Arvien apgrūtināta braukšana daļā Latgales

Svētdien pusdienlaikā apledojuma dēļ ir apgrūtināta braukšana pa valsts ceļiem daļā Latgales un Vidzemes, kā arī Dienvidkurzemē, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) informācija.

Uz galvenajiem autoceļiem braukšana apgrūtināta uz Tallinas šosejas no Rīgas līdz Tūjai, uz autoceļa Daugavpils - Rēzekne posmā no Špoģiem līdz Krievijas robežai, Rēzeknes un Gulbenes apkārtnē, kā arī uz Liepājas šosejas posmā no Saldus līdz Liepājai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Gulbenes un Balvu apkārtnē.

Tiek veikti ceļu kaisīšanas darbi apledojuma likvidēšanai.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi šodien lielākajā daļā valsts ir gaidāms sniegs. Atsevišķos ceļa posmos veidosies apledojums.

