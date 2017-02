Šorīt vietām sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt vietām, galvenokārt valsts centrālajā daļā un Kurzemē, sniegs un apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem, informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti Siguldas virzienā no Rīgas līdz Vangažiem, uz Rīgas apvedceļa no Baltezera līdz Saulkalnei, Bauskas virzienā no Iecavas līdz Grenctālei, kā arī Daugavpils virzienā no Ogres līdz Lielvārdei un no Pļaviņām līdz Nīcgalei.

Tāpat ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem jārēķinās Rēzeknes virzienā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Jelgavas virzienā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas virzienā no Anneniekiem līdz Liepājai un no Liepājas līdz Rucavai, kā arī Ventspils virzienā no Rīgas līdz Kūdrai.

Reklāma

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus un Tukuma apkārtnē.

Sniegotos un apledojušos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Šorīt ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 93 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā nokrišņi nav gaidāmi.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, «Latvijas Valsts ceļi» aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

Saistītie raksti