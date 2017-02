Apledojuma dēļ šorīt braukšana apgrūtināta Pierīgā, Daugavas kreisajā krastā

Apledojuma dēļ šorīt ir apgrūtināta braukšana pa Rīgas apvedceļu un vairākiem lielajiem ceļiem Pierīgā, Daugavas kreisajā krastā, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija.

Braukšana ir apgrūtināta pa Rīgas apvedceļu no Babītes līdz Salaspilij, kā arī pa Jūrmalas šoseju no Rīgas līdz Jūrmalai, pa Ventspils šoseju no Egļuciema līdz Ķemeru Nacionālajam parkam, pa Liepājas šoseju no Skultes līdz Lielupes tiltam, pa Jelgavas šoseju no Tīraines līdz Jelgavai, kā arī pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Iecavai.

Pa pārējiem lielajiem ceļiem braukšanas apstākļi šorīt ir apmierinoši, taču tie var mainīties ik minūti. Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

