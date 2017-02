Šorīt pa vairākiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apledojuma dēļ šorīt pa vairākiem valsts nozīmes un reģionālajiem autoceļiem Pierīgā, Vidzemē un Kurzemes virzienā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.6.50 braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Rīgas apvedceļu Daugavas labajā krastā, pa Tallinas šoseju no Baltezera līdz Tūjai, pa Vidzemes šoseju no Berģiem līdz Vangažiem, pa autoceļu E22, kas savieno Tīnūžus ar Koknesi, kā arī pa Daugavpils šoseju no Salaspils līdz Lielvārdei un no Pļaviņām līdz Nīcgalei.

Tāpat braukšanas apstākļi ir apgrūtināti autoceļa P27 Smiltene-Gulbene posmā no Lācītēm līdz Gulbenei, autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne posmā no Jēkabpils līdz Teiču dabas rezervātam un pa autoceļu P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene visā garumā.

Tikmēr Kurzemes virzienā braukšana ir apgrūtināta Liepājas šosejas posmā no pagrieziena uz Jelgavu un Tukumu līdz Bikstiem, Ventspils šosejas posmā no Ķemeru Nacionālā parka līdz Strazdei, kā arī pa autoceļu P130, kas savieno Kandavu, Sabili un Veģus.

Apledojušie autoceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistīta 101 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienība.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi, šodien Latvijā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. No rīta atsevišķos ceļa posmos iespējama apledojuma veidošanās.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

