Sliktākais ceļu stāvoklis - Latgalē un Latvijas centrālajā daļā

Sniega un apledojuma dēļ šorīt ir apgrūtināta braukšana pa daudziem galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Latgalē un Latvijas centrālajā daļā, informē «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Saistītie raksti Sals vietām sasniedzis -10 grādu šodien

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Saulkrastu apvedceļam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, no Raunas pagrieziena līdz Virešiem un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu no Baltezera līdz Saulkalnei, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Lielvārdei, no Līvāniem līdz Pāterniekiem un pa Daugavpils apvedceļu, pa Rēzeknes šoseju no Grebņevas līdz Medumiem un pa Rēzeknes apvedceļu, kā arī pa Liepājas - Rucavas šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Ventspils un Jelgavas apkārtni.

Reklāma

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 185 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Sinoptiķi prognozē, ka arī dienā gaidāms sniegs, slapjš sniegs un neliels putenis. Snigšanas laikā būs pasliktināta redzamība un ceļi apledos. Dienas laikā rietumos izveidosies līdz 6 centimetrus bieza sniega sega, bet pēcpusdienā nokrišņi atkal pāries lietū, līdz ar to sniegs kusīs.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

Saistītie raksti