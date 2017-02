Sniega un apledojuma dēļ šorīt apgrūtināta braukšana Pierīgā un Latvijas austrumos

Sniega un apledojuma dēļ šorīt ir apgrūtināti braukšanas apstākļi Latvijas centrālajā daļā - Daugavas labajā krastā, kā arī pa dažiem ceļu posmiem Vidzemē, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.6.50 braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Rīgas apvedceļu no Salaspils līdz Baltezeram, kā arī pa Tallinas šoseju no Baltezera līdz Tūjai, pa Vidzemes šoseju no Berģiem līdz Augšlīgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslai, kā arī pa Daugavpils šoseju no Salaspils līdz Ogrei.

Savukārt Latvijas austrumu daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Vidzemes šosejas pierobežas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, pa autoceļiem P27 un P35, kas savieno Smilteni, Gulbeni, Balvus un Viļaku, pa autoceļu P47 Balvi-Kapūne, kā arī pa autoceļu P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene.

Reklāma

Apledojušie autoceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem, ko šorīt dara 69 VAS «Valsts autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi šodien daudzviet snigs un uz ceļiem veidosies apledojums.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka laika apstākļi šajā gadalaikā var mainīties ik minūti. Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, šoferi tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.