Apgrūtināta braukšana Valmieras, Siguldas, Kokneses un Ventspils virzienos

Sniega un apledojuma dēļ šodien pēcpusdienā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi Latvijas centrālajā daļā - Valmieras, Siguldas, Kokneses un Ventspils virzienos, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.13 braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Raunai, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Stalbei, pa autoceļu P5 no Rīgas apvedceļa līdz Tīnūžiem, pa autoceļu P80 Tīnūži-Koknese no Tīnūžiem līdz pagriezienam uz Madlienu, kā arī pa Ventspils šoseju no Varkaļiem līdz Ķemeru Nacionālajam parkam.

Kā novēroja aģentūra LETA, ap pusdienlaiku uz Jūrmalas šosejas Rīgas virzienā, pie pagrieziena uz Babīti un Rīgas apvedceļu, bija notikusi vairāku vieglo automašīnu sadursme. Par šo negadījumu ziņo arī aplikācijas «Waze» lietotāji.

Meteorologi jau iepriekš brīdināja, ka šodien daudzviet snigs un uz ceļiem var veidoties apledojums.