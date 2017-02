Šorīt puteņu un apledojuma dēļ ir apgrūtināta braukšana pa ceļiem teju visā Latvijā, informē «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Pašlaik braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Rīgas apvedceļu, Tallinas, Vidzemes, Valmieras, Bauskas, Jelgavas un Ventspils šosejām visā to garumā, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Skrundai, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Preiļiem, pa Rīgas - Kokneses šoseju, pa Talsu - Kuldīgas šoseju, pa Jēkabpils - Rēzeknes - Zilupes šoseju, pa Rēzeknes - Grebņevas šoseju, kā arī pa Smiltenes - Gulbenes - Rēzeknes šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Kurzemē, Zemgalē un Rīgas, Krāslavas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres un Rēzeknes apkārtnēs.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistīta vairāk nekā 80 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā gaidāmi ilgstoši nokrišņi - sniegs, kas pāries slapjā sniegā un lietū. Austrumu rajonos sniega sega pieaugšot pat par sešiem centimetriem. Snigšanas laikā gaidāma pasliktināta redzamība un ceļi apledos.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

