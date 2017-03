Sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet valstī apgrūtina braukšanu, informē «Latvijas valsts ceļi».

Braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti Ainažu virzienā no Berģiem līdz Saulkrastu apvedceļam, Siguldas virzienā no Rīgas līdz Virešiem un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, kā arī Valmieras virzienā no Murjāņiem līdz Valmierai un uz Rīgas apvedceļa Daugavpils, Rēzeknes, Jelgavas un Ventspils virzienos visa posma garumā.

Tāpat ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem jārēķinās Bauskas virzienā no Rīgas līdz Iecavai, Liepājas virzienā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, no Anneniekiem līdz Liepājai un no Liepājas līdz Rucavai, kā arī Ventspils virzienā no Kūdras līdz Usmai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir visā Latvijā, izņemot Bauskas apkārtni.

Sniegotos un apledojušos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Šorīt uzturēšanas darbos iesaistītas 186 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā gaidāma snigšana - priekšpusdienā neliela, bet vakarā, sākot no dienvidu rajoniem, intensīvāka, kuras laikā redzamība būs pasliktināta. Vakarā dienvidu austrumu rajonos sniega sega palielināsies par sešiem centimetriem. Atsevišķos posmos ceļi apledos.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, ceļu uzturētāji aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

