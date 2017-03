Apgrūtināta braukšana teju visā Latvijā; Latgalē bloķēti ceļi

Snigšanas dēļ pirmdienas vakarā braukšanas apstākļi apgrūtināti pa galvenajiem ceļiem gandrīz visā Latvijā, liecina «Latvijas Valsts ceļu» publicētā informācija. Policija ziņo, ka applūdis ceļš Ilūkste- Rubanišķi- Daugavpils. Tāpat sniega dēļ bloķēts ceļš Daugavpils - Medumi.

Ceļš V711 (Ilūkste- Rubanišķi- Daugavpils) applūdis 8 kilometrā. Savukārt ceļš A13 Daugavpils - Medumi stiprās snigšanas dēļ bloķēts posmā no 144,7 - 156,4 kilometram.

Policija ziņo par applūdušu ( Ilūkste- Rubanišķi- Daugavpils) V711 8km. pie mājām atraitnītes.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 6, 2017

Policija ziņo par bloķētu satiksmi stiprās snigšanas dēļ uz A13 no 144,7 - 156,4 km posmā Daugavpils - Medumi.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 6, 2017

Braukšana ir apgrūtināta pa Rīgas apvedceļu, visā garumā apgrūtināta braukšana pa Jelgavas šoseju, Bauskas šoseju un Daugavpils šoseju.

Pa Liepājas šoseju braukšana apgrūtināta gandrīz visā garumā - no Rīgas līdz Grobiņai. Pa Ventspils šoseju braukšana apgrūtināta 140 kilometru garā posmā no Rīgas.

Pa Vidzemes šoseju braukšana apgrūtināta no galvaspilsētas līdz Raunai, bet pa Valmieras šoseju braukšana apgrūtināta no Murjāņiem līdz Unguriem. Pa Tallinas šoseju braukšana apgrūtināta no Rīgas līdz Tūjai.

Jau ziņots, ka šovakar no dienvidiem Latviju šķērso sniega zona un pieaug sniega sega. Snigšanas laikā autoceļi var būt sniegoti un slideni, stiprais vējš tos var aizputināt. Autovadītāji aicināti būt piesardzīgiem un braukt atbilstoši ziemas apstākļiem.

šobrīd sniegs un putenis daudzviet apgrūtina braukšanu Brauciet uzmanīgi pic.twitter.com/GLxFcwbo4a— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 6, 2017

