Sniega dēļ šorīt daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana; plūdu dēļ slēgts ceļa posms pie Ilūkstes

Sniega dēļ šorīt daudzviet valstī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši uz Rīgas apvedceļa posmā Salaspils - Babīte, Bauskas virzienā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas virzienā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas virzienā no Rīgas līdz Kalnciemam, kā arī Ventspils virzienā no Rīgas līdz Kūdrai un no Usmas līdz Ventspilij. Tāpat arī ceļa Liepāja - Rucava visa posma garumā, Daugavpils virzienā no Ogres līdz Lielvārdei un no Nīcgales līdz Daugavpilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā valsts teritorijā.

Tāpat aizvien ir ierobežota satiksme uz autoceļa, kas savieno Ilūksti uz Daugavpili, kur plūdu dēļ ir slēgts posms starp Ilūksti un Aroni. Tur ceļu appludinājuši Daugavas ūdeņi. Slēgto posmu iespējams apbraukt, piemēram, pa autoceļu P70 Svente-Subate.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 240 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Jau vēstīts, ka otrdienas rītā visā Latvijā saglabājas apmācies laiks, daudzviet - īpaši Kurzemē un Vidzemē - snieg un putina, galvenokārt mazā intensitātē, bet vietām valstī krīt ledus graudi un sasalstošs lietus, liecina meteoroloģiskā informācija.

