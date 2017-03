Vietām Zemgalē un Latgalē apgrūtināta braukšana; joprojām slēgti divi ceļi

Šorīt vietām Zemgalē un Latgalē apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi». Savukārt Daugavpils apkārtnē atkušņa un palu dēļ aizvien ir applūduši un slēgti divi autoceļi.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistīta 31 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienība.

Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apmierinoši Daugavpils virzienā no Pļaviņām līdz Nīcgalei, no Jēkabpils līdz Terehovai, no Grebņevas līdz Špoģiem un uz Rēzeknes apvedceļa, kā arī Bauskas virzienā no Iecavas līdz Grenctālei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Bauskas, Jēkabpils, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes apkārtnē.

Daugavpils apkārtnē atkušņa un palu dēļ aizvien ir applūduši un slēgti divi autoceļi.

Ilūkstes novadā applūdis un slēgts autoceļa Ilūkste-Pārceltuve (V718) posms Daugavas galā (1,2.-3,6.kilometrā). Šo slēgto posmu nav iespējams apbraukt pa kādu citu ceļu.

Tāpat applūdis un slēgts autoceļš Ilūkste-Urbanišķi-Daugavpils (V711) pie mājām «Atraitnītes» (8.kilometrā) Daugavpils novadā. Šo posmu ir iespējams apbraukt pa autoceļu Ilūkste-Bebrene-Birži (P72) līdz autoceļam Svente-Subate (P70).

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā vietām Latgalē un Vidzemē gaidāmi nokrišņi slapja sniega un lietus veidā. Atsevišķos ceļa posmos var veidoties apledojums.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, šoferi tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

