Jaunums: Tagad tiešsaistē var sekot ziemas uzturēšanas darbiem valsts ceļu tīklā

Ilustratīvs attēls. Foto: REUTERS/Scanpix

No šodienas AS «Latvijas valsts ceļi» (LVC) mājaslapā interaktīvajā kartē visi interesenti var ne tikai noskaidrot braukšanas apstākļus uz galvenās nozīmes ceļiem, bet arī sekot līdzi AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU) ziemas uzturēšanas tehnikas darbam, pavēstīja LVC.