Remontdarbu dēļ būtiski ierobežos satiksmi Čaka un Pērnavas ielu krustojumā

Saistībā ar ūdensvada aizbīdņu maiņu no 10.marta līdz 19.martam paredzēti būtiski satiksmes ierobežojumi Aleksandra Čaka un Pērnavas ielas krustojumā, informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Remontdarbi tiks veikti Čaka un Pērnavas ielas krustojuma vidū, tāpēc transportlīdzekļu satiksme tiks ierobežota visiem krustojuma virzieniem laikā no 10.marta plkst.21 līdz 19.marta plkst.23. Remontdarbi turpināsies arī nakts laikā, un var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Braucot no Zemitāna tilta, tiks saglabāta viena braukšanas josla virzienā taisni un viena josla virzienam pa labi. Braucot pa Pērnavas ielu no Brīvības ielas puses, tiks nodrošināta viena josla pa kreisi, viena josla taisni un viena - pa labi.

Reklāma

Savukārt braucot pa Pērnavas ielu no Augusta Deglava ielas puses, tiks saglabāta viena josla taisni un viena josla pa labi, bet, braucot pa Aleksandra Čaka ielu no centra puses, tiks saglabātas divas joslas taisni un aptuveni 100 metrus pirms krustojuma automašīnām būs ļauts braukt taisni un pa labi arī no sabiedriskā transporta joslas, kā arī viena josla pa kreisi.

Savukārt pašvaldības SIA «Rīgas Satiksme», ņemot vērā to, ka Pērnavas ielā virzienā no Augusta Deglava ielas puses nav iespējams nodrošināt kreiso manevru uz Aleksandra Čaka ielu, laika posmā no 10.marta plkst.21 līdz 19.marta plkst.23, 47. maršruta autobusa satiksmi organizēs virzienā no galapunkta «Abrenes iela» pa maršrutu līdz Augusta Deglava ielai, tālāk pa Tallinas ielu, Aleksandra Čaka ielu un tālāk pa maršrutu. Slēgtajās pieturvietās tiks nodrošināta informācija pasažieriem par 47.autobusa maršruta izmaiņām.

Darbu veicējiem SIA «Binders» uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas minētajā ielas posmā) transportlīdzekļu piebraukšanai pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi.

Remontdarbi tiks veikti skolēnu brīvlaikā, kad pilsētas ielās ir mazāk personīgā transporta un satiksmes plūsma ir raitāka.