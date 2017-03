Applūdušo ceļu dēļ noteiktas izmaiņas «Daugavpils autobusu parka» maršrutos

Applūdušo un satiksmei slēgto autoceļu dēļ uz nenoteiktu laiku gaidāmas izmaiņas SIA «Daugavpils autobusu parks» maršrutā Ilūkste-Zariņi-Bebrene, Daugavpils-Arone-Ilūkste, Daugavpils-Ilūkste un Daugavpils–Bramanišķi.

Autotransporta direkcijā (ATD) aģentūrai LETA pavēstīja, ka saistībā ar applūdušo autoceļa Bebrene-Zariņi-Dviete posmu maršruta Ilūkste-Zariņi-Bebrene reisi tiks izpildīti tikai līdz Dvietei. Ņemot vērā, ka arī uz Aroni ceļš ir applūdis un nav izbraucams, maršruta Daugavpils-Arone-Ilūkste autobuss pasažieru pārvadājumus šajā posmā nenodrošinās. Tomēr, lai iedzīvotājiem būtu papildu iespēja sestdienās tikt no Daugavpils līdz Ilūkstei un otrādi, maršrutā Daugavpils-Ilūkste uz nenoteiktu laiku tiek atklāti divi reisi, kas tiks izpildīti sestdienās. Šajā laika periodā autobuss no Ilūkstes izbrauks plkst.10.15, bet no Daugavpils - plkst.13.10.

Vienlaikus neizbraucamā ceļa stāvokļa dēļ maršruta Daugavpils-Bramanišķi reisi tiks izpildīti līdz Naujenes stacijai.

Reklāma

«Tiklīdz situācija uzlabosies un maršruti tiks izpildīti, kā ierasts, mēs informēsim,» piebilda ATD.

Saistītie raksti