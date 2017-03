Vāc parakstus par bargāku sodu sezonai neatbilstošu automašīnas riepu lietotājiem

Sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv» sākta parakstu vākšana par bargāku sodu sezonai neatbilstošu automašīnas riepu lietotājiem.

Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Helmuts Baņukalns.

Iniciatīvā pausta vēlme tos autovadītājus, kuri ziemas periodā brauc ar vasaras riepām vai ar nepietiekamu ziemas riepu protektora dziļumu, tiktu pielīdzināti dzērājšoferiem. Baņukalna ieskatā ikvienam autovadītājam ir jāpārliecinās par vadītā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli. «Tātad, ja autovadītājs vada transportlīdzekli, kuram nav prasībām atbilstošas riepas, tā ir apzināta rīcība un noziegums pret ik vienu ceļu satiksmes dalībnieku,» pārliecināts iniciatīvas autors.

«Atcerieties par šo, kad atkal lasīsiet vai dzirdēsiet par kārtējo traģisko avāriju ,kad atkal kāds auto ar neatbilstošām riepām ir nekontrolējami saslīdējis un ietriecies pretimbraucošajā transportlīdzeklī,» piekodināja Baņukalns.

Lai risinātu šo situāciju, iniciatīvā pausts aicinājums veikt izmaiņas Ceļu satiksmes likumā, lai dažu desmitu eiro sods par neatbilstošām riepām ziemas periodā tiktu aizstāts ar autovadītāja apliecības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz 12 mēnešiem, kā arī tehniskās apskates anulēšanu.

Viņš piedāvāja noteikt, ka, ja mazākais ziemas riepas protektora dziļums kaut vienai riepai ir 3,9 milimetri, pienāktos naudas sods no 210 līdz 430 eiro. Tāpat, ja ziemas periodā autovadītājs vada spēkratu ar ziemas riepām, kuru protektora atlikums ir 3,8 milimetri vai mazāks kaut vienai no riepām, vai arī auto aprīkots kaut ar vienu vasaras riepu, tad būtu piemērojama autovadītāja apliecības anulēšana vismaz uz vienu gadu, kā arī tehniskās apskates anulēšana, naudas sods no 1200 līdz 1400 eiro un brīvības atņemšana no 10 līdz 15 diennaktīm.

Baņukalna ieskatā šādu izmaiņu rezultātā autovadītāju sabiedrība kļūtu atbildīgāka pret savu transportlīdzekli un līdz ar to pret jebkuru ceļu satiksmes dalībnieku. Savukārt visa sabiedrība iegūtu lielāku ceļu satiksmes drošību ziemas periodā, kā arī samazinātos traģisko ceļu satiksmes negadījumu skaits ziemas periodā.

