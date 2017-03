Tuvākajās dienās ierobežos satiksmi vairākās Rīgas ielās

Saistībā ar dažādiem pasākumiem tuvākajās dienās Rīgas ielās paredzēts ierobežot auto pārvietošanos un stāvēšanu, informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists Uģis Vidauskis.

Ceturtdien, 16.martā notiks atvadīšanās no diriģenta Maestro Gido Kokara, tādēļ no plkst.7.00 līdz 16.30 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Citadeles ielas posmā un virzienā no ēkas Citadeles iela 7 līdz Miķeļa ielai (izņemot atvadu un bēru ceremonijas dalībnieku transportlīdzekļus).

Tāpat Vidauskis pavēstīja, ka sakarā ar elektrolīnijas kabeļa rekonstrukcijas darbiem no 15.marta līdz 30.martam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme labā malējā joslā Hanzas ielas pāra numura pusē no ēkas Hanzas ielā 7 līdz ēkai Hanzas ielā 12.

Bet no 15. līdz 17.martam ūdensvada remontdarbu dēļ tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Stabu ielas posmā no Avotu ielas līdz ēkai Stabu ielā 86.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas ielas slēgtajā posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi.

