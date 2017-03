Apledojums vietām apgrūtina braukšanu

Šorīt vietām Latvijā apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti Rīgas apvedceļa posmā no Salaspils līdz Babītei, Bauskas virzienā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas virzienā no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas virzienā no Rīgas līdz Kalnciemam, kā arī Ventspils virzienā no Rīgas līdz Kūdrai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Bauskas un Dobeles apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 45 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

«Latvijas Valsts ceļi» arī informē, ka vakar uz grants ceļiem greiderēšanu veica 11 «Latvijas autoceļu uzturētāja» tehnikas vienības. Centra reģionā tā bija viena tehnikas vienība, Kurzemes reģionā - divas un Vidzemes reģionā - astoņas tehnikas vienības. Šodien greiderēšanas darbi turpināsies.

