Ko numeroloģija stāsta par tavu figūru?

Numeroloģijai var ticēt un var neticēt, tomēr mums katram ir ķermenis un mēs visi vēlamies, lai tas ir labā stāvoklī. Tad kāpēc gan lieku reizi nenoslinkot un nepaskatīties, ko numeroloģija var pastāstīt par tavu figūru?

Vispirms tev no sava dzimšanas datuma ir jāizrēķina tavs Dzīves ceļa skaitlis, šo skaitli iegūst sekojoši:

Sākumā uzraksti savu dzimšanas datumu.

Piemēram, 21.05.1981.

Reklāma -->

-->

Tagad saskaiti šos skaitļus:

Dzimšanas diena: 21 = 2 + 1 = 3

Dzimšanas mēnesis: 05 = 0 + 5 = 5

Dzimšanas gads: 1981 = 1 + 9 + 8 + 1 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1

Un tad visi skaitļi jāsaskaita kopā līdz tiek iegūts viencipara skaitlis no 1 līdz 9:

1. 21.05.1981 = (2 + 1) + (0 + 5) + ( 1 + 9 + 8 + 1) = 3 + 5 + 1= 9

Rezultāts: 9. Tavs Dzīves ceļa skaitlis ir 9

Atceries, ka rezultātā noteikti jāsanāk viencipara skaitlim un skaitļi jāsaskaita tik ilgi, kamēr sanāk viencipara skaitlis.

Piemērs: 14 = 1 + 4 = 5

Skaitlis 1

Šiem cilvēkiem parasti ir ļoti kustīgs dzīvesveids un tie reti, kad cieš no liekā svara. Un kustības, protams, nāk figūrai tikai par labu, ķermenis kļūst slaidāks, bet veselība nostiprinās.

Skaitlis 2

Šī tipa cilvēkiem parasti ir nosliece uz lieko svaru, un tie bieži mēdz ieturēt dažādas diētas. Tomēr šiem cilvēkiem diētas ir ļoti nevēlamas un tās tiem nodara vairāk ļaunum nekā labuma. Šiem cilvēkiem diētu vietā labāk vajadzētu izvēlēties augu izcelsmes pārtiku un vairāk kustēties.

Skaitlis 3

Šim cilvēku tipam piemīt nosliece uz uztraukumiem un pārdzīvojumiem, bet tas var novest pie liekā svara. Ja piederi šim cilvēku tipam tad pēc iespējas centies izvairīties no uztraukumiem un nepatīkamiem pārdzīvojumiem, tas tavai figūrai nāks tikai par labu.

Skaitlis 4

Šiem cilvēkiem nevajadzētu strādāt nemīlētu darbu. Morāla gandarījuma trūkums šiem cilvēkiem var izsaukt spēcīgu apetīti, bet tā savukārt var novest pie liekā svara rašanās.

Skaitlis 5

Šo cilvēku figūra ir spēcīgi atkarīga no to dzīves pozīcijas. Optimistiski noskaņotiem cilvēkiem būs ne tikai labs garastāvoklis, bet arī slaida figūra. Dzīvo pilnasinīgu dzīvi un tava figūra no tā tikai iegūs.

Skaitlis 6

Šī tipa cilvēkiem prasti ir proporcionāla figūra, un, lai tie to saglabātu, tiem vienkārši ir pareizi jāēd.

Skaitlis 7

Lai šī tipa būtu slaida figūra, tiem vajadzētu pacensties uzturēt labas attiecības ar savu otru pusīti. Bieži tieši šādu pārdzīvojumu dēļ šī tipa cilvēkiem var sākties problēmas ar lieko svaru.

Skaitlis 8

Ja esi šī tipa cilvēku vidū, tad pacenties iemācīties piedot pāridarījumus. Jo pārmērīgs aizvainojums, šī tipa cilvēkiem var veicināt liekā svara rašanos.

Skaitlis 9

Šī tipa cilvēkiem piemīt spēcīga nosliece uz lieko svaru, šiem cilvēkiem arī nav viegli atbrīvoties no uzkrātajiem kilogramiem. Šiem cilvēkiem par īstu glābiņu no liekajiem kilogramiem var kļūt skābu augļu diēta.

Lūdzu dalies ar rakstu!