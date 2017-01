Piektdienai: paģiru horoskops!

Draugiem.lv

LinkedIn Par to, kā dažādas horoskopa zīmes piedzeras, mēs jau stāstījām, tagad ir pienācis laiks uzzināt, kā dažādas horoskopa zīmes pārdzīvo paģiras. Visi kas kaut reizi mūžā ir piedzīvojuši paģiras, zinās, ka tas nav nekas patīkams. Un tomēr mēs katrs tās pārciešam savādāk. Paģiru horoskops jeb kā dažādas horoskopa zīmes pārdzīvo paģiras! Auni

Paģiru rītā Auni cenšas izlikties, ka tiem nekas nekaiš un ka iepriekšējā vakarā vispār nekas tāds nav bijis. Lai āriene neizdotu to patieso stāvokli, tie no rīta steidz savest sevi kārtībā un tad dodas brokastīs uz kādu pieklājīgu vietu, kur nav jāuztraucas par labierīcību pieejamību. Jo kas gan lai zina, kā tur ar tām brokastīm vēl var sanākt. Vērši

Vēršu paģiru rīts parasti sākas tieši ar paniku. Tiklīdz kā Vērsis ir pamodies un nedaudz atguvies, tas uzreiz drudžaini sāk pārbaudīt sociālos tīklus, lai noskaidrotu, ko tas iepriekšējā vakarā atkal ir sastrādājis. Problēma ir tajā, ka Vērsim noreibstot, to apmeklē iedvesma, un tad tas visus sava gara augļus nedomādams ievieto Internetā. Viss jau būtu labi, ja vien no rīta lasot savu nakts daiļradi un redzot visu daudzos «laikus», Vērsim negribētos no kauna zemē ielīst. Reklāma --> -->

Dvīņi

Dvīņi ir noslēpumaini cilvēki, nu gluži tāpat kā to paģiras. Ja iepriekšējā vakara pasākumā ir uzvarējusi Dvīņu gaišā puse, tad arī paģiras nebūs tik trakas. Duša, kafija un drošības pēc arī ziņojumu pārbaude telefonā (ja nu tumšā puse tomēr ir likusi par sevi manīt) un Dvīņi ir puslīdz formā. Tomēr ja iepriekšējā vakarā pārspēku ir guvusi Dvīņu tumšā puse, Dvīņi pamostas un sāk uzdot jautājumus: Kur es esmu? Ar ko es esmu? Kas ir šie cilvēki? Ko mēs vakar darījām? Un kas šī ir par pilsētu?

Vēži

Ja tu redzi, ka kāds jūsu vai citā kompānijā pieliek glāzi pie lūpām un izliekas, ka dzer, bet glāzes saturu neuzkrītoši izlej, zini – šis cilvēks ir Vēzis. Vēži dzer un piedzeras ļoti reti, bet tajās reizēs kad tie tomēr dzer, tie piedzeras ļoti ātri. Vēršu piedzeršanās gan parasti beidzās mierīgi un bez nopietnām sekām. No rīta gan Vēži ļoti pārdzīvo un solās vairs nekad nedzert, kaut patiesībā tiem tā īsti nemaz nav, par ko uztraukties.

Lauvas

Lauvu paģiru rīts sākas ar pazaudētās reputācijas meklējumiem. Jo tieši no reputācijas zuduma Lauvas baidās visvairāk. Šajā gadījumā tev tai uzreiz vajadzētu paziņot, ka vakar tā ir bijusi lieliska. Nu gluži tāpat kā vienmēr. Pēc tam gan labāk doties uz kādu mierīgāku vietiņu, jo paģiraina Lauva nav nekāda Dieva dāvaniņa. Tāpēc pazūdi, kamēr Lauva vēl nav uzsprāgusi un sarīkojusi kādu skandālu.

Jaunavas

Ja tu iepriekšējā vakarā esi dzēris ar Jaunavu, centies nenakšņot ar viņu vienās telpās, jo no rīta tu to vari arī nožēlot. Neskatoties uz visbaisākajām paģirām, Jaunava no rīta izliksies par «svaigu gurķīti», ieies kontrastainā dušā un dosies rīta skrējienā. Bīstamība slēpjas tajā, ka neskatoties uz visām tavām atrunām, tev visticamāk tomēr nāksies darīt to pašu. Pat ja tev kaut kādā brīnumainā veidā izdosies no tā izvairīties, tev tik un tā būs jānoklausās lekcija par alkohola kaitīgumu.

Svari

Svariem paģiras ir īsta bauda un iemesls neko nedarīt. No rīta pamostoties, tie ieskatās pulkstenī, atceras, ka tiem ir paģiras un tad atkal aizmieg. Kad Svari beidzot pamostas, tie pasūta picu, paņem burciņu «Nutella» un dodas atpakaļ gultā, lai pavadītu dienu ar mīļoto ēdienu un seriāliem. Galvenais ir neaizmirst izskatīties pēc cietēja.

Skorpioni

Paģirainā rītā Skorpioni alkst pēc cilvēku kompānijas, bet ne jau tāpēc ka tie nespētu piecelties un tiem vajadzētu kādu, kas tiem varētu pasniegt ūdens glāzi. Skorpioniem paģiras ir pats jautrākais etaps. Skorpionu organisms bez nopietnām sekām spēj pārstrādāt milzīgus alkohola daudzumus, bet tas savukārt nozīmē tikai to, ka no rīta tie visu atceras. No rīta Skorpioni ar baudu atstāstīs visus vakara notikumus, šādi liekot pamocīties pārējiem vakara dalībniekiem.

Strēlnieki

Pamodies Strēlnieks dosies īstā svētceļojumā pa visām neveselīgākajām un dīvainākajām pilsētas ēstuvēm. «MacDonalds», «Heshburger», noplukusi pelmeņu ēstuve un pat visaizdomīgākā paskata stacijas belaši. Strēlnieks neko nesmādēs. Nonākot beidzot mājās un uzēdot tam visam pa virsu vēl arī «roltonu», tas tikai tad sāks domāt par minerālūdeni, kumelīšu tējiņu un auzu pārslu putriņu.

Mežāži

Mežāžu paģiras vienmēr norit pēc noteikumiem. Tiem pie gultas vienmēr būs glāze ūdens un aspirīns, bet ledusskapī tos gaidīs zupiņa. Mežāzis to visu lietos pareizā, tikai viņam vienam zināmā secībā, bet brīdī, kad tas sapratīs, ka šī metode nav tik efektīva kā gaidīts, tas atvieglojumu meklēs jau laicīgi sagatavotā alkohola pudelītē.

Ūdensvīri

Paģiras ir vienīgais iemesls, kas Ūdensvīriem var likt klusēt un sākt ienīst pasauli. Šādā drūmā rītā tas ietinas segā, ielien gultā un skatās pasaulē ar ļoti neapmierinātu skatienu. Tuvinieki cenšas tam palīdzēt, uztraucas par tā pašsajūtu, bet Ūdensvīrs tikai guļ un galīgi nesteidzas gultu pamest.

Zivis

Zivīm paģirās nav vienkārši grūti, Zivis no paģirām cieš pamatīgi. Tās vājā, vājā balstiņā sauc palīgā, ar ciešanu pilnām acīm ieskatās savā tuvākajā un lūdz tam ūdeni, bļodu un telefonu. Jautāsiet kāpēc telefonu? Nu taču lai ciest nebūtu garlaicīgi.