«Sieviešu dienas rallijs» 4. martā notiks jau devīto reizi

Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Turpinot pirms astoņiem gadiem veiksmīgi aizsākto tradīciju, arī šogad dažas dienas pirms Starptautiskās sieviešu dienas, 4. martā, no divām Latvijas pilsētām, izbraukājot tuvākus un tālākus Zemgales, Kurzemes nostūrus, atkal startēs ikgadējais «Sieviešu dienas rallijs». Atlikuši mazāk nekā divi mēneši līdz šim ikgadējam rallijam, kas Latvijā notiks devīto reizi pēc kārtas. To gaida un rūpīgi gatavojas teju trīs tūkstoši Latvijā mītošo sieviešu, domājot par automašīnas vizuālo noformējumu atbilstoši komandas nosaukumam un karnevāla cienīgiem tērpiem. Šogad «Sieviešu dienas rallijs» būs citādāks. Starts tiks dots divu Latvijas reģionu pilsētās – Austrumos un Rietumos – gluži kā pērn. Pirmo reizi dāmām būs jābūt īpaši vērīgām. Uzmanību no ierasto kontrolpunktu aktivitāšu izpildes varētu novērst daudzveidīgie papildu uzdevumi un nodarbes, kas sagādās ne mazums spriedzes pārpildītu mirkļu un pozitīvu emociju. Savukārt pēc visu kontrolpunktu atrašanas un veiksmīga finiša dalībnieces tiks gaidītas modes un izklaides centrā «Rīga Plaza», kur paredzēta «Sieviešu dienas rallija» noslēguma ballīte citādākā formātā, bet netiks aizmirsts par ilggadējām tradīcijām. Reklāma --> -->

Visas dalībnieces vēlas iegūt kārtīgu adrenalīna devu, veselīgā konkurencē sacensties ar pārējām dāmām, izmantot savas zināšanas, atjautību un veiklību pārbaudījumos, kā arī no sirds atpūsties draudzeņu kompānijā, pabūt kopā ar mammu vai māsu, bieži vien arī kolēģēm.

Ar rekordlielu dalībnieču skaitu jau rīt astoto reizi startēs Sieviešu dienas rallijs 4 bildes

-->





Aizvērt Ar rekordlielu dalībnieču skaitu jau rīt astoto reizi startēs Sieviešu dienas rallijs Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







«Mēs lepojamies, ka Latvijā ir tik daudz uzņēmīgu un apbrīnojamu sieviešu, kuras nebaidās izaicināt sevi, pierādīt savus spēkus un sasniegt lieliskus rezultātus tādā sporta un izklaides disciplīnā kā Sieviešu dienas rallijs. Arī mūsu darbinieces ir nolēmušas startēt. Protams, ceram arī uz labiem rezultātiem, taču pats svarīgākais - šī ir lieliska iespēja izbaudīt kopā būšanu ceļā,» atzīst Neste Latvija mazumtirdzniecības vadītājs Armands Beiziķis.

Komandas savstarpējo attiecību stiprināšana un iespēja reklamēties sieviešu auditorijai ir viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ daudzi Latvijā zināmi uzņēmumi un organizācijas savām darbiniecēm piedāvā startēt «Sieviešu dienas rallijā». Pērn vislielāko skaitu, proti, 15 komandas, reģistrēja «Maxima Latvija», bet 10 komandas IT un spēļu prezentētāju ārpakalpojumu sniedzēju «Evolution Gaming». Daudzus gadus pēc kārtas, arī šogad, savas dāmas piedalīties braucienā deleģē SIA «Altia Latvia», SIA «Skandi Motors», SIA «Schenker», SIA «Akvedukts», AS Tukuma piens, AS SEB banka un daudzi citi. Kopskaitā šobrīd reģistrētas teju 100 korporatīvās ekipāžas.

Dalība «Sieviešu dienas rallijā» būs ne vien labs risinājums kolektīva stiprināšanai, bet ideāla dāvana ikvienai uzņēmuma daiļā dzimuma pārstāvei vienā no pārsteigumiem pilnākajām dienām gadā – Starptautiskajā sieviešu dienā.

Ņemot vērā lielo atsaucību, arī šogad ekipāžu skaits ir ierobežots. Drīkstēs piedalīties 700 ekipāžas – katrā maršrutā 350. Izmanto iespēju, lai reģistrētos dalībai rallijā par zemāku maksu līdz 31. janvārim. Ieprieciniet dāmas ar aizraujošu piedzīvojumu. Ikviena darbiniece novērtēs rūpes un prasmi sagādāt patīkamus pārsteigumus. Esi darba devējs, kurš motivē un iedvesmo!

«Sieviešu dienas rallija 2017» oficiālā degvielas uzpildes stacija «Neste Latvija», finiša un vakara pasākuma norises vieta - modes un izklaides centrs «Rīga Plaza». Partneri: «Nutriless», «Tez Tour», «Car SPA Cafe», «GOSH».

Sieviešu dienas rallijs 2016 26 bildes

-->

















































Aizvērt Sieviešu dienas rallijs 2016 Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Sīkāka informācija un pieteikšanās mājaslapā.

LASI CITUR: womensdayrally.com