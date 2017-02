13 pazīmes, kuras liecina, ka tev ir laiks atpūsties no sociālajiem tīkliem

Draugiem.lv

Tu katru dienu pārskati tūkstošiem ierakstu internetā, skaiti «patīk» zem saviem ierakstiem sociālajos tīklos un katru dienu uztaisi vismaz vienu jaunu selfiju? Pastāv iespēja ka tev ir pēdējais laiks atpūsties no interneta un sociālajiem tīkliem. 1. Tu izmanto vairāk nekā trīs tagus savām «Instagram» bildēm

Parasti tagus izmanto, lai vieglāk pēc interesējošām tēmām varētu atrast attēlus. Tomēr, ja tev ir nepieciešami 5, 6 vai pat 10 tagi bildēm un tu tos raksti tik ilgi, kamēr tava fantāzija ir spējīga vēl kaut ko izdot, tu esi pārāk ar to aizrāvies. 2. Tu lasi visu, ko tik internetā var izlasīt

Ja aiz loga ir burvīgs sestdienas vakars, bet tu tikko esi beidzis lasīt visus savus iemīļotos blogus, «Facebook» un «Twitter», un vēl simts un vienu citu vietni. Tu jau pats jūti, ka esi izlasījis visu, ko vien var izlasīt, bet roka pati sniedzas atjaunot jaunumu lentu.

3. Tu esi apbēdināts, ja aizmirsti paņemt līdz uz tualeti telefonu

Tualetes apmeklējums bez telefona tev ir īstas mocības. Sēžot uz poda, tu nespēj izdomāt, ar ko varētu sevi nodarbināt, un tas dara tevi traku.

4. Tevi vairs nebaida rindas

Gaidīšana vienmēr ir bijusi garlaicīga. Bet vairs ne tagad! Tagad tu tās laikā vari pārskatīt jaunumus Facebook un «Twitter». Tu pat mēdz pieķert sevi pie domas, ka rindas tev ir sākušas patikt.

5. Tu jau esi ļāvis sev atpūsties no «Twitter»

«Twitter» ir vienīgais sociālais tīkls, kurš gluži neapzināti veicina tā apmeklēšanu katru dienu. Un tu jau esi sasniedzis to līmeni, kad pats sev organizē «brīvdienas no tvitera». Tavā dzīvē jau ir pienācis brīdis, kad tu, līdzīgi kā tas ir gadījumos ar alkoholu, pats sev saki, ka nu jau ir gana un ka tev vajag kādu brīdi piebremzēt.

6. Tu uzskati ka tev ir vajadzīgs vēl kāds sociālais tīkls

Tu jau esi «Facebook», «Linkedin» un «Twitter». Bet uzskati ka tavā dzīvē ir vieta vēl vienam sociālajam tīklam. Nu, piemēram, «Google+», «Pinterest» vai «Path». Normālam cilvēkam pilnīgi pietiek ar trīs sociālajiem tīkliem!

7. Tu pārbaudi «Twitter», kad jau esi gultā

Kādreiz sensenos laikos tava atrašanās gultā nešaubīgi nozīmēja dienas beigas. Tomēr tagad tu, ielīdis gultā, vēl vismaz 15 – 30 minūtes pasēdi internetā.

8. Tavas pusdienas dziest, bet tev tās vispirms ir jānofotografē un jāieliek «Instagram»

Tu esi izsalcis kā zvērs, bet tā vietā, lai sāktu ēst, tu ķeries pie šķīvja bildēšanas un dari visu, lai bildes sanāktu pēc iespējas pievilcīgākas un savāktu pēc iespējas vairāk «laiku».

9. Pēdējā gada laikā tu esi ietvītojis vairāk nekā 10 tūkstošus reižu

Tas ir iespaidīgs skaitlis, pieņemot ka vienam tvītam ir vajadzīga tikai minūte, lai radītu 10 tūkstošus tvītu, ir vajadzīgas vairāk nekā 166 stundas. Ir pat baisi iedomāties, cik laika tu esi veltījis citu tvītu lasīšanai.

10. Tu zini, ka «Facebook» var veidot sarakstus, un tu tos izmanto

«Facebook» ir milzums daudzums dažādu iespēju, kuras neviens neizmanto. Ja tu esi viens no tiem, kurš zina lielāko daļu no tām, un esi papūlējies izveidot grupas ar ģimenes locekļiem, draugiem un kolēģiem – tu, visticamāk, jau esi nosēdējis internetā par daudz.

11. Tu lieto «Google+» savā telefonā

Nu vismaz pats sev atzīsti, ka «Google+» vairs nekļūs par hitu. Tādu cilvēku, kas to lieto un uzskata, ka šim sociālajam tīklam ir nākotne, ir visai nedaudz. Ja tavā telefonā ir instalēta «Google+» aplikācija un tu pat mēdz to lietot, ir skaidrs ka tu jau esi pārāk dziļi sociālajos tīklos.

12. Tu lieto «Pinterest»

Kad «Pinterest» parādījās, uz to lika lielas cerības, tomēr šobrīd tās ir veiksmīgi izgaisušas un tagad «Pinterest» pārsvarā lieto tikai sievietes, lai atzīmētu tām iepatikušos apģērbus un aksesuārus. Ja tu esi vīrietis un tu to lieto, ir skaidrs ka tas ir aizgājis pārāk tālu.

13. Tu vairākas reizes nedēļā pārbaudi savu «Klout» reitingu

«Klout» ir serviss, kurš mēģina novērtēt jūsu «online ietekmi». Pats fakts, kāda velna pēc šāds serviss pastāv, ir visai neskaidrs, tomēr, ja tu šonedēļ šo reitingu esi pārbaudījis un ne vienu reizi vien, ir pavisam konkrēti skaidrs, ka tev ir problēmas.