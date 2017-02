Nav jau tā ka kāds no mums būtu ideāls. Nepievilcīgas rakstura īpašības ir katram no mums. Kaut jūs noteikti piekritīsiet, ka dažiem cilvēkiem šādu nepatīkamu īpašību ir vairāk nekā citiem. Ir grūti noteikt kurai horoskopa zīmei ir visriebīgākais raksturs, jo tas kas vienam liekas ļaunākais murgs kādam citam var šķist īsta debesu dāvana. Tomēr var izšķirt tādas horoskopa zīmes, kurām piemīt vairāk nepatīkamu rakstura īpašību, un tādas kurām šādu īpašību ir mazāk.

Ar vissarežģītāko raksturu neapšaubāmi ir apveltīti Auni, Skorpioni, Jaunavas un Mežāži. Šie ir nepiekāpīgi cilvēki, ar kuriem reizēm ir pat ļoti sarežģīti sadzīvot. Tā tas ir jau ikdienas sadzīves līmenī, turklāt ir jāatceras arī tas, ka jebkura no šīm zīmēm var būt jūsu oponents, konkurents vai pat ienaidnieks.

Gan jūs, gan jūsu kopējais mērķis var ciest no Skorpionu smagā rakstura, Aunu temperamenta uzliesmojumiem, Mežāžu pesimisma vai Jaunavu piekasības. Tomēr no otras puses tās pašas īpašības var kļūt par jūsu panākumu ķīlu – Skorpions vienmēr pratīs aizstāvēt savu viedokli, bet Jaunava nekad nenokavēs svarīgu tikšanos. Tāpēc pirms izlemiet to vai vēlaties, vai nevēlaties ar kādu no šiem cilvēkiem sadarboties, apsveriet ne tikai šīs sadarbības mīnusus, bet arī to ko jūs varētu no šīs sadarbības iegūt.

Zivju, Vēžu un Svaru raksturs jau ir ievērojami maigāks. Kaut arī noteikti atradīsies kāds, kas to uzskatīs par trūkumu. Šīs horoskopa zīmes varētu nepatikt tādiem cilvēkiem, kuri vēlētos, lai tiem blakus ir kāds spēcīga rakstura cilvēks, kurš spēj ātri pieņemt lēmumus.

Tomēr patiesībā ir tā, ka attiecībās ar šiem cilvēkiem vienkārši ir jāatrod pareizā pieeja. Un tie īstajā brīdī jānovirza pareizajā virzienā. Turklāt reizēm vairāk labuma būs no vairākkārtīgas(kaut arī jūtami ilgākas) lēmuma apsvēršanas, nekā no pārsteidzīgas, kaut izlēmīgākas rīcības.

