Latvijas lielākais parfimērijas un biokosmētikas ražotājs AS «Dzintars», kas pēdējā laikā daudz apspriests tā sarežģītā finansiālā stāvokļa un mārketinga skatījuma trūkuma dēļ, nu ir laidis klajā jaunu, «revolucionāru kosmētikas produktu sēriju «Future Formula»». Pusstundu garā uzrunā AS «Dzintars» valdes priekšsēdētājs Iļja Gerčikovs salīdzināja «Dzintaru» ar «balto vārnu» neskaitāmu kosmētikas ražotāju un izplatītāju tirgū. «Uzņēmums nekad tā nav darījis un arī nākotnē neplāno pelnīt ar melu un mārketinga triku palīdzību. AS «Dzintars» galvenais ir labs produkts, un pēc vairāk nekā divu gadu smaga darba ir radīta revolucionāra kosmētikas produktu sērija «Future Formula», kuru tuvākajā laikā papildinās jauni produkti,» tā Gerčikovs. Reklāma --> -->

Jautāta, vai ar «Future Formula» kosmētikas produktu sēriju AS «Dzintars» spēris pirmos soļus tik ilgi gaidītajās vizuālās identitātes izmaiņās, Linda Belaša, AS «Dzintars» sabiedrisko attiecību speciāliste, neslēpj, ka pie tā uzņēmums strādā: «Dzintara kopējais tēls pagaidām iepauzēs, mēs mainīsim iepakojumus, izstrādāsim skaidrāku mārketinga stratēģiju un ar laiku centīsimies pielāgoties mūsdienām.»

AS «Dzintars» speciālisti pēdējo gadu laikā bija strādājuši pie principiāli jaunas, nākotnes kosmētikas produktu sērijas radīšanas sejas ādas atjaunināšanai. Tas tika panākts, apvienot jaunākos biotehnoloģijas sasniegumus, dabīgu relikta izcelsmes produktu sastāvdaļas un augsti efektīvu peptīdu unikālās īpašības, kā arī uzlabojot veidu to iekļūšanai ādas dziļākajos slāņos, izmantojot speciālas nesējvielas-transportierus.

«Future Formula» sērija sastāv no trīs līnijām, kas ir radītas uz vienotas, unikālas bāzes pamata un ir paredzētas plašām vecuma un ādas tipu grupām. Tās atšķir dažādu aktīvo komponentu – gliemežu ekstrakta, melno ikru vai augu cilmes šūnu izmantošana. Produktu testēšanā piedalījās vairāk nekā 1000 cilvēku un virs 90% apliecināja to augsto efektivitāti, ko pierāda arī klīniskie pētījumi un ādas fizioloģisko parametru mērījumi.

«Kāpēc, runājot par «Future Formula», mēs lietojam vārdus know-how, revolucionārs, unikāls? Mēs visi, kā arī viss dzīvais uz mūsu planētas, sastāvam no atomiem, taču tikai to pareizā kombinācijā un īpašas apvienošanās rezultātā ir iespējama dzīvība. «Dzintara» noslēpums un «Future Formula» produktu sērijas spēks ir tieši pareizā kombinācijā izmantotas labākās, efektīvākās un iedarbīgākās aktīvās sastāvdaļas. «Dzintars» vienmēr ir sekojis principam: kosmētikai ir jābūt dabīgai un efektīvai!» stāsta AS «Dzintars» valdes priekšsēdētājs Iļja Gerčikovs.