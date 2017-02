Papusdienot veselīgi, bet ātri? Vai tas ir iespējams?

Dienās, kad darba ir daudz, visbiežāk pusdienu pauzes ir tās, kas tiek nobīdītas mazāk svarīgo darāmo lietu sarakstā. Vēl trakāk – pusdienu pauzē tiek ieplānots aizskriet pie friziera, uztaisīt manikīru, izņemt kurpes no apavu darbnīcas vai noķert pēdējās atlaides veikalā. Tādas mēs, sievietes, esam – gribam visu paspēt un par savu veselību bieži vien piemirstam, jo ir taču svarīgākas lietas darāmas. Lai apmānītu vēderu, ieskrienam pēc smalkmaizītes tuvējā veikalā, paķeram trauciņā siera salātus vai kādu dienas piedāvājumu no tuvējās ēdnīcas. Tajā mirklī nepadomājam par to, ko ēdam, jo primāri ir nomierināt vēderu, lai varētu atkal ķerties pie darbiem. Tikai pēc laika jūtam nogurumu, enerģijas trūkumu un vēl pēc laika brīnāmies par liekajiem kilogramiem, kas nez no kurienes ir uzradušies, jo neko daudz pa dienu taču neēdam!

Rīgā nav daudz vietu, kur var tikt pie ātras, bet veselīgas maltītes. Ir pieejamas ēdnīcas tipa pusdienu vietas, kur ēdiens tiek turēts siltuma vitrīnā stundām ilgi, bieži ir eļļains, un ēdiena aromāts apģērbā un matos saglabājas visas dienas garumā. Ir opcija paķert kaut ko no veikala, bet izvēles iespējas parasti ir salāti, kas bagāti ar majonēzi vai krējumu, kāda maizīte, un tas arī viss. Vai esi padomājusi, kādu iespaidu šīs ātrās un neregulārās uzkodas atstāj uz tavu veselību un gurnu apkārtmēru? Vislabāk būtu aiziet uz restorānu, pasūtīt kvalitatīvas pusdienas, nesteidzīgi paēst un enerģijas pilnai atgriezties pie darbiem. Bet kurai no mums ir laiks gaidīt apkalpošanu, tad vēl gaidīt, kamēr ēdienu pagatavo, un visbeidzot sasaukt viesmīli, lai varētu norēķināties? Varētu ēdienu ņemt līdzi no mājām, bet katru dienu gatavot veselīgu maltīti ir tik laikietilpīgi..