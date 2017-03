Zināmas «Sieviešu dienas rallija 2017» uzvarētājas!

Draugiem.lv

LinkedIn Gaidot Starptautisko sieviešu dienu, vakardien, 4.martā, aizvadīts Latvijā jau devītais Sieviešu dienas rallijs. Tajā šogad sasniegs jauns dalībnieku skaita rekords. Pavisam piedalījās 723 ekipāžas (Jēkabpilī 352, savukārt Tukumā – 371) jeb teju trīs tūkstoši sieviešu, jo katrā automašīnā vidēji ir trīs vai pat četras dāmas. Uzvaras laurus Austrumu maršrutā plūca meiteņu komanda ar nosaukumu «Cesvaines brūzis», bet pirmo vietu Rietumos ekipāža «Rallija zaķi» – dāmas, kas divus gadus atpakaļ palika trešās. Autoorientēšanās sacensības otro gadu vienlaikus norisinājās divās dažādās vietās. Jēkabpils novada dome bija sagādājusi dāmām pārsteigumu – uz skatuves visas sveikt bij ieradies autosportists Reinis Nitišs, kuram tika arī tas gods oficiāli trasē palaist pirmo ekipāžu. Savukārt Tukumā sievietes uzmundrināja atraktīvais aktieris Gints Grāvelis. Kā katru gadu, dāmas priecēja vietējos iedzīvotājus ar krāšņumu, vizuālo tēlu daudzveidību un automašīnu neordinārajiem dizainiem, kas veidoti atbilstoši komandas nosaukumam. Reklāma --> -->

Ar jestru ballīti noslēdzas Sieviešu dienas rallijs 2017

Aizvērt Ar jestru ballīti noslēdzas Sieviešu dienas rallijs 2017







Pirmo gadu ekipāžām no sākuma abās pilsētās 90 minūtes bija jāpilda Quest spēle, lai tuvāk iepazītu abu starta vietu vēsturi, pildot interesantus uzdevumus, dažādas atjautīgas mīklas. Tālāk dalībnieces, vadoties pēc rallija leģendas, apmeklēja vairākus kontrolpunktus, kas atradās Vānes pagastā, Pūrē, Babītes novadā, kā arī netālu no visiem zināmā Staburaga, Aizkraukles pagastā un Daugmalē. Tajos dāmām bija jāpilda interesanti uzdevumi, kas ir viena no Sieviešu dienas rallija raksturīgākajām iezīmēm. Finiša punkts atradās Rīgā, bet vakara pasākums nemainīgi – modes un izklaides centrā «Rīga Plaza».

Kamēr meitenes meklēja ceļu līdz finišam, pasākuma organizatori visas dienas garumā afterparty norises vietā sekoja līdzi dalībnieču gaitām, pētot statistikas datus, stila tendences un runājot par un ap «Sieviešu dienas ralliju» īpaši veidotā studijā. Šogad notikumiem bij iespējams sekot līdzi LMT Straume vairāk kā 12 stundu ilgā tiešraidē. Gaidot dalībnieces pasākuma noslēguma vietā, studijā viesojās ilgadēja dalībniece Liene Šomase, grupas «Dzelzs Vilks» līderis Juris Kaukulis, Raimonds Strokšs un daudzi citi. Par aktualitātēm sociālajos tīklos ik stundu informēja digitālo mediju eksperts Artūrs Mednis.

Neizpalika arī dažādi pārsteigumi. Pirmo reizi rallija vēsturē tika organizēts īpašs konkurss mājās palicējiem jeb līdzjutējiem, kas atbalsta savu sieviešu dalību šajā piedzīvojumā.

Pirmo reizi uzvarētāju godā bija plūca meiteņu komanda ar nosaukumu «Cesvaines brūzis», kas startēja Austrumu maršrutā, savukārt konkurentes Rietumos apsteidza «Rallija zaķi» – dāmas, kas divus gadus atpakaļ palika trešās.

2.vieta Austrumu maršruta ekipāžai «Vārkavas rallija zvaigznes», bet Rietumu – «Strabag Teams Work». Godpilnā trešā pozīcija dāmu apvienībām ar nosaukumu «Dzirksteles» un «Tiks precizēts» (A211).

Kā ierasts, jau no deviņiem vakarā dāmām tika pasniegtas atbalstītāju sarūpētās veicināšanas balvas piecpadsmit nominācijās.

Nominācijas nosaukums Ieguvējekipāža «Rīga Plaza» Simpātiju balva Kaprača sievas Neste Simpātiju balva Skrejceliņš Vissvarīgākā Nutriless komanda Bārbeles Gosh Simpātiju balva DDM Garāž Pocahontas Gosh Veicināšanas balva Carizma Bioderma Simpātiju balva Marta Irbes Videi draudzīgākā ekipāža Zobākstes Dr. Mauriņa klīnikas Simpātiju balva Četri masti Blue Box Simpātiju balva Mēmās pļāpas Viss vēl priekšā Polārlapsiņas Mīlētākā automašīna Pičukiņi Car SPA Cafe Simpātiju balva Čikurellu grupējums AmorAll Simpātiju balva Māsas Ozoliņas Pure Chocolate Šokolādes meitenes Nāburdzienes BOSCH Car Simpātiju balva Queen of HEART Denim Dream Simpātiju balva Būs vēlāk!

«Sieviešu dienas rallijs» oficiālā degvielas uzpildes stacija «Neste», finišs un vakara ballīte kā ierasts modes un izklaides centrā «Rīga Plaza». Galveno balvu nodrošina tūroperators «TezTour». Partneris «Latvijas Gāze». Informē radio «StarFM» un portāls TVNET.

Sieviešu dienas rallija 2017 dalībnieces šķērso pēdējo kontrolpunktu

Aizvērt Sieviešu dienas rallija 2017 dalībnieces šķērso pēdējo kontrolpunktu







Sācies "Sieviešu dienas rallijs 2017"