Kā attīrīt mājokļa enerģētiku?

Gadās, ka mājoklī rodas strīdi bez īpaša iemesla, reizēm tie mēdz novest līdz pamatīgai attiecību krīzei. Strīdu pamatā ir mājoklī uzkrājusies negatīvā enerģija. Noskaidro, kā aizsargāt savu mājokli un ģimeni no skauģiem un neveiksmēm.

Citu cilvēku skaudība var kļūt par nopietnu šķērsli jūsu ģimenes harmoniskām attiecībām. Reizēm ir ļoti grūti noteikt, ka cilvēks ienāk jūsu mājoklī ar negatīvu enerģiju. Īpaši sarežģīti izvairīties no negatīvas enerģijas, kura nāk no tuviem cilvēkiem, kas apciemo jūsu mājokli bieži. Ja negatīvās enerģijas daudzums mājoklī tiek nepārtraukti papildināts, ar to kļūst grūti cīnīties.

Mājokļa attīrīšanu no negatīvās enerģijas ir jāveic regulāri. Tīrīšanas procesā būs nepieciešams svētais ūdens, baznīcas svece un zāļu maisījums (vībotne, melisa un izkaltētas rožlapiņas). Ieteicams mājokļa tīrīšanu veikt katra mēneša 19. dienā.

