Sācies skolēnu pavasara brīvlaiks: kā izklaidēt bērnu?

LinkedIn Skolēnu pavasara brīvlaiks ir klāt! Kā pavadīt brīvlaiku saturīgi un radoši? Ideja - iesaistiet savu bērnu kādā aizraujošā projektā un sekojiet līdzi tā attīstībai, sniedziet padomus un līdzdarbojieties. Šis ir veids, kā kopīgi pavadīt brīvdienas un stiprināt savstarpējās attiecības, iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Piedāvājam piecas idejas, kuras realizēt kopā ar savām atvasēm. Koku pētīšana Bērniem dabas izzināšana vienmēr ir bijusi saistoša nodarbe. Mudini savu atvasi no āra ienest bērza, liepas, ābeles vai kāda cita koka zarus, ielikt tos vāzē ar ūdeni un katru dienu (gan no rīta, gan vakarā) fotografēt tos. Fotogrāfijas jāuzņem katru dienu visas nedēļas garumā. Svētdien visi kopā apskatiet uzņemtās fotogrāfijas, tajās varēsiet redzēt, kurā brīdī pumpuri ir sākuši vērties vaļā un «pārvērtušies» par mazām lapiņām. Lai projekts būtu vēl aizraujošāks - ievāciet informāciju par kokiem Latvijā! Piemēram, vai zinājāt, ka Latvijas mežos ir sastopamas vairāk nekā 50 koku un krūmu sugas un ka pamata kokaudzi Latvijā veido tikai astoņu koku sugas? Reklāma --> -->

Eksperiments ar ziediem

Baltas rozes, gerberas vai neļķes, kā arī citus ziedus ir iespējams nokrāsot jebkurā krāsā. Pārvērtiet šo aktivitāti neaizmirstamā piedzīvojumā kopā ar savu bērnu. Lai mainītu ziediem krāsu, būs nepieciešams sagatavot caurspīdīgu stikla vāzi vai burku. Tajā ielejiet siltu ūdeni un piepiliniet pārtikas krāsvielu (vismaz 20 pilienu), kuru rūpīgi samaisiet. Eksperimentu veic vairākos traukos, krāsas ieteicams izvēlēties dažādas, piemēram, sarkanu, zilu un zaļu. Zieda kātus saīsiniet tā, lai tie paliek 10 līdz 15 cm gari, un lieciet krāsainajā ūdenī. Ja izmantojiet dažādus ziedus, pēc tam variet salīdzināt, kuri iekrāsojas ātrāk. Pirmo efektu redzēsiet pēc 4 līdz 8 stundām. Ziedi paliek krāsaini, jo puķes caur kātiņu uzsūc krāsaino ūdeni, nogādājot to līdz pat baltajām ziedlapām.

Ripojošās bumbas trase

Šī aktivitāte bērniem sagādās neizsakāmu prieku un līdzdarbošanos. Atsauciet atmiņā savas mājturības stundas un sāciet darbu! Lai izveidotu trasi, pa kuru ripināt bumbiņas, nepieciešams - kartons, līmlente, šķēres, stikla vai plastmasas bumbiņas, kā arī fantāzija. No kartona izveidojiet dažāda garuma un platuma caurules (var izmantot arī tualetes papīra rullīšus), tās veidojiet tādas, lai bumbiņa varētu izripot cauri. Cauruļu galus var nogriezt nedaudz slīpi, lai bumba varētu iekrist no vienas caurules otrā. Pie sienas vai skapja ar līmlenti pielīmējiet izveidotās caurules, lai bumbas ceļš veidotos virzienā no augšas uz leju. Caurulēm nav jābūt izkārtotām cieši vienai otras galā, tās var būt ar nelielu atstarpi un dažādu slīpumu.

Saules sistēmas kustīgais modelis

Vai atceraties ģeogrāfijas stundas? Saules sistēma sastāv no saules, kā arī astoņām dažāda izmēra un izskata planētām - Merkurs, Venera, Zeme, Marss, Jupiters, Saturns, Urāns un Neptūns. Lai vairāk izpētītu un izprastu šo tēmu, kopā ar bērnu izgatavojiet kustīgu saules sistēmas modeli. Planētas var darināt no dažāda izmēra putuplasta vai papīra bumbām, nokrāsojot tās atbilstošās krāsās. Vienkāršākais veids, kā planētas attēlot, ir tās secīgi izkārtot uz kartona. Variet izveidot arī sarežģītāku modeli, kur planētas ir iekārtas aukliņā un piestiprinātas pie metāla stieples.

Eksperimenti

Iespējams, nodarbe «eksperimentēšana» izklausās sarežģīti, tomēr tā nav! Pirmkārt, ir daudzi eksperimenti, ko jūsu bērns var veikt ar mājās atrodamām lietām, otrkārt, šī nodarbe var izvērsties pārsteigumiem pilna un jautra. Šeit iedvesmai dažādi eksperimenti, ko veicis Rimi Bērniem lietu eksperts Klāvs Smildziņš.

Šeit papildus bērnu lietu ekspertam Klāvam Smildziņam pieredzē par veselīgu uzturu, veselības un aktīva dzīvesveida tēmām, bērnu izglītību un kvalitatīvu izklaidi dalās vēl seši eksperti - psiholoģe Iveta Aunīte, pediatre Sanita Mitenberga, fitnesa treneris Kārlis Birmanis, fizioterapeite Jekaterina Bovtramoviča, pavārs Normunds Baranovskis un uztura speciāliste Olga Ļubina. Bērniem un jauniešiem platformā ir iespēja iedvesmoties no dažādiem video padomiem, idejām un piemēriem.