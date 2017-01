5 finansiālas kļūdas, kas var izjaukt laulību

Naudas problēmas ir viena no tām lietām, kas vienmēr ir satraukušas cilvēku prātus. Un tās var ietekmēt arī laulības. Dažādas ar naudu saistītas problēmas ir izpostījušas tūkstošiem un tūkstošiem laulību. Uzzini, kuras ir tās biežākās finansiālās kļūdas, kas var izjaukt laulību.

Nauda valda pār attiecībām

Vairāki par laulībām veikti pētījumi rāda, ka tie pāri, kuri primāri ir orientēti uz materiālu labumu iegūšanu, ir arī vismazāk laimīgie. ASV veikti pētījumi parādīja, ka tie pāri, kuros abi laulātie ir materiālisti, praktiski visos attiecību mērījumos ieguva minimālu punktu skaitu. Turklāt pētījumu autori norāda, ka tas nav saistīts ar naudas trūkumu, bet gan ar materiālo attieksmi pret dzīvi un tas sagādā daudz grūtību pat tad, ja naudas ir daudz.

Pretrunas naudas vērtības uztverē

Regulāra un muļķīga naudas tērēšana ir viens no galvenajiem finansiālajiem laulību šķiršanas iemesliem. Kā liecina pētījumi, gadījumos kad viens no laulātajiem jūt, ka tā partneris tērē naudu neapdomāti un muļķīgi, tas palielina šķiršanās iespējamību par 45%. Eksperti apgalvo, ka apziņai, ka tavs dzīves draugs prot labi rīkoties ar naudu, ir būtisks priekšnoteikums tam, lai veidotos kvalitatīva un stabila ģimenes dzīve.

Šādā gadījumā ir tikai viens risinājums, un tas ir kopīgi apspriest, par ko un kā tiks tērēta kopējā nauda. Ir svarīgi saprast, ka jāprot ir ne tikai ņemt, bet arī dot.

Pretēji naudas tērēšanas ieradumi

Nereti ir sastopami tādi pāri, kuros abi laulātie ir absolūti finansiāli pretpoli. Šādās attiecībās parasti viens mīl tērēt naudu, bet otrs ir ekonomijas piekritējs. Šādā gadījumā labāk ir necensties vienam otru pārtaisīt, bet izmantot šīs atšķirības savā labā.

Viss ir ļoti vienkārši: pārim ir jāuzstāda īslaicīgi un ilglaicīgi mērķi un kopā uz šiem mērķiem jāiet, un kopā tajos jāiegulda. Tērēties mīlētājs tērējas, bet ekonomijas piekritējs – ekonomē. Izšķērdīgais partneris rūpējas par ikdienas vajadzībām un neparedzētiem tēriņiem, bet ekonomiskais atbild par ilglaicīgiem mērķiem – atvaļinājumiem, kredītiem uzkrājumiem utt. Tādēļ, ja, piemēram, sievai ir grūti šķirties no nopelnītā, tad viņa ir lieliski piemērota rūpēm par ilglaicīgajiem mērķiem. Risinājums slēpjas nevis savstarpējā nosodījumā, bet gan savstarpējā palīdzībā un orientācijā vienam uz otru.

Nav plāna – nav arī rezultāta

Viens no visvairāk nenovērtētajiem, bet visai svarīgiem iemesliem, kādēļ rodas finansiālas problēmas, ir kopēja plāna neesamība un regulāra tā nepārskatīšana. Dažiem cilvēkiem ir atšķirīgi finansiālie mērķi, tomēr būtu ļoti būtiski šos mērķus apvienot kopējā plānā. Pāriem, kuriem šāda plāna nav, ir daudz mazāka iespēja, ka to mērķi tiks sasniegti.

Tomēr, ja šāds kopējs finansiāls plāns tiek izveidots, tad tas pārim palīdz virzīties vienā virzienā pretim to mērķim. Pat ja jūsu plāni ne vienmēr sakrīt, jums tik un tā ir jāstrādā komandā, savstarpēji jāpiekāpjas, jāpārskata pozīcijas un jānonāk pie kopēja viedokļa.

Tradicionālās vērtības var nederēt visiem

Eksistē diezgan izplatīts uzskats, ka vīrietim ir jānodarbojas ar lielāku finansiālu plānošanu, bet sieviete rūpējas par ikdienas izdevumiem. Tomēr šāds modelis var nederēt visām ģimenēm. Katrai ģimenei pašai vajadzētu izlemt, kas tai ir ērtāk, nevis akli sekot tradicionālajam modelim. Ja jūsu ģimenei tā kaut kādu iemeslu dēļ ir ērtāk, tad jūs varat samainīties vietām vai viens no laulātajiem var uzņemties visus ar ģimenes budžeta plānošanu saistītos pienākumus.

Partneri, kuriem ir skaidra un adekvāta attieksme pret naudu, ir daudz tuvāki viens otram, jo, kā zināms, finanses ir viens no galvenajiem stresa iemesliem, bet stress ir jūsu veselības un attiecību galvenais ienaidnieks.