Kāpēc Jaungada apņemšanās pārsvarā nekad neizdodas?

Klāt jauns gads un daudzi cilvēki noteikti ir apņēmušies šogad dzīvot veselīgāk, sportot vairāk, ēst saldumus mazāk un tml. Tomēr nevienam nav noslēpums, ka nereti šīs apņemšanās neizdodas un jau trīs nedēļas vēlāk cilvēki attopas sākumposmā. Kāpēc tā?

Pētījumi pierāda, ka tikai 8% cilvēku patiešām pilda savas Jaungada apņemšanās, raksta «The Huffington Post». Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēkiem tas neizdodas, bet viens no galvenajiem - cilvēki neapsver, cik patiesībā grūti būs izpildīt savas ambiciozās vēlmes.

Piemēram, atteikšanās no cukura. Lai arī doma par šādu apņemšanos ir ļoti vilinoša, realitātē to izpildīt ir daudz grūtāk, jo netiek apsvērts, vai bez tā vispār ir iespējams iztikt? Dietoloģe un uztura speciāliste Roberta Andinga (Roberta Anding) iesaka sākt ar mazām, ne tik drastiskām pārmaiņām.

Reklāma -->

-->

Ja 2017.gadā esi nolēmusi atteikties, piemēram, no sarkanās gaļas, Andinga iesaka tomēr atļaut sev ēst gaļu, taču darīt to, piemēram, vienu reizi nedēļā vai arī samazināt porciju lielumu par pusi un ēst vairāk dārzeņus. Šādā veidā pastāv daudz lielāka iespēja Jaungada apņemšanos patiešām izpildīt.

«Tu vari ēst savu mīļāko ēdienu, taču vissvarīgākais ir porcijas lielums,» norāda speciāliste.

Lai arī 1.janvāris nozīmē jaunu sākumu, jāņem vērā, ka patiesībā katra diena ir jauns sākums.

«Ja tavs mērķis ir ēst vairāk augļus un dārzeņus, tu to vari sākt darīt jebkurā dienā. Ja tu šo mērķi nesasniedz, tu to vari atkal atsākt jebkurā dienā,» stāsta Andinga, norādot, ka ne vienmēr atteikšanās no kaut kā ir pati svarīgākā.

Padomā par savu Jaungada apņemšanos vēlreiz!