Numerologs: šī gada enerģija ir sievišķā enerģija!

Sagaidot jauno gadu, mūsos ir daudz sapņu un apņemšanos, mēs esam gatavi sākt dzīvi it kā no jauna un ļoti vēlamies, lai mums tas izdotos, tāpēc daudzi no mums pamanās noskaidrot, ko par iespējām jaunajā gadā saka cilvēki, kuri prot ielūkoties astroloģijas un numeroloģijas pasaulē. 2017.gads pēc Austrumu horoskopa ir Ugunīgā Gaiļa gads, astologiem notiekti ir savs skaidrojums par to, taču šoreiz mēs gadu aplūkosim no numeroloģijas viedokļa un jāsaka, ka mūs gaida patīkami pārsteigumi.

Konsultē numeroloģe Ineta Ventniece Krīgere. «Pašlaik izskatās, ka 2017.gads varētu būt gaišs, skaidras, vieglas enerģijas gads, jo gada galvenais cipars būs vieninieks un tā ir aktivitāte, tā ir došanās uz priekšu, jaunu plānu īstenošana,» atklāj numeroloģe. Reklāma --> -->