Cilvēks un viņa izvēles. Kā psihoterapeits var līdzēt?

Mūsu dzīve sastāv no izvēlēm - sākot ar to, ko no rīta vilkt mugurā, ko ēst brokastīs, un beidzot ar pavisam nopietniem lēmumiem, kas var ietekmēt dzīvi neatgriezeniski. Gan labvēlīgi, gan dažkārt ne tik pozitīvi kā cerēts. Tāpēc ir labi, ja svarīgos dzīves brīžos cilvēks necenšas tikai pats saviem spēkiem rast atbildes, bet dara to kopā ar profesionālu palīgu. Par lēmumu pieņemšanu un to, kāda loma šajā procesā ir psihoterapeitam, stāsta Latvijas Psihoterapeitu biedrības pārstāve, sertificēta eksistenciālā psihoterapeite Tatjana Griškina.

Iedvesmojoši, bet tomēr biedējoši Katru dienu ikviens no mums saskaras ar nepieciešamību pieņemt lēmumus. Tie var būt ikdienišķi - ko pagatavot vakariņās, kādu dāvanu nopirkt tuviniekam svētkos, kā pavadīt brīvdienas, bet daži no lēmumiem skar dzīves pašus pamatus - ar ko precēties, kur strādāt, vai atļauties vēl vienu bērnu, kādu profesiju izvēlēties. Nereti lēmumu pieņemšanas process neraisās tik viegli un raiti kā gribētos, skaidrība nerodas, cilvēku nomāc šaubas, bailes kļūdīties. Ja šāds stāvoklis paildzinās, tas noved līdz ciešanām. Pat visizlēmīgākie cilvēki dažreiz atrodas strupceļā. Reklāma --> -->