Ko slēpj dažādas horoskopa zīmes...

Katrai horoskopa zīmei ir savi trūkumi un noslēpumi. Uzzini, ko dažādas horoskopa zīmes slēpj! Īsi un kodolīgi! Auni

Auni visvairāk slēpj savu atkarību no citu cilvēku viedokļa. Viņi, protams, pieņems lēmumu bez apkārtējo padomiem, bet dzirdēto vienmēr ņems vērā. Auni slēpj savas šaubas un bailes, jo vēlas šķist stipri un neatkarīgi. Vērši

Vērši visbiežāk slēpj savus mīlas piedzīvojumus. Tie pat vistuvākajiem draugiem nestāstīs, kā, alkohola mudināti, piezvanījuši bijušajai vai bijušajam. Un pareizi jau vien darīs, nav ko ar tādu kaunu plātīties.

Dvīņi

Vienkāršāk būtu pateikt, ko viņi neslēpj. Viņi no apkārtējo maldināšanas gūst patiesu baudu. Esi ar viņiem uzmanīgs, reizēm izspiest no viņiem patiesību ir gandrīz neiespējami.

Vēži

Vēži nav tādi kā Dvīņi. Vēžiem ir cita stratēģija, viņi ģimenei nepiederošajiem vienkārši vispār neko nesaka. Tā tie cenšas aizsargāt savu ģimeni un tuviniekus. Vēži ir ļoti noslēgta zīme, un nav jau tā, ka tas būtu kas slikts, viņiem vienkārši ir pašiem savi iemesli.

Lauvas

Lauvas slēpj savus sapņus. Viņi nemēdz runāt par saviem plāniem un par to, ko vēlas sasniegt. Otra lieta, ko Lauvas mēdz slēpt, ir to nepietiekošās prasmes. Viņi labāk izdarīs nepareizi nekā atzīsies, ka kaut ko neprot.

Jaunavas

Jaunavas slēpj savu naudu un domas. Naudu tāpēc, lai neviens no viņiem negribētu aizņemties, bet domas tāpēc, lai neizrādītu savu naidu un negatīvās emocijas. Jaunavas bieži ir pieklājīgas un laipnas ar tiem cilvēkiem, kurus patiesībā vēlētos sacirst sīkos gabaliņos un izbarot haizivīm.

Svari

Svari slēpj savas pagātnes kļūdas. Nav daudz tādu cilvēku kas zina, ko Svari ir sastrādājuši tad, kad tie bija jaunāki un trakāki. Svari arī slēpj savu patieso viedokli par apkārtējiem, lai tik kāds neuzzina, ka tie kādu arī neieredz.

Skorpioni

Skorpioni slēpj savas mīlas jūtas un savus patiesos nodomus. Viņi spēj tā izlikties, ka neviens par to pat nenojautīs. Nav tāda cilvēka, kurš spētu saprast, ko Skorpions vēlas patiesībā.

Strēlnieki

Strēlnieki slēpj savu egoismu un vienaldzību. Viņi, protams, palīdzēs un izliksies par lielajiem glābējiem, bet patiesībā tiem bieži ir pilnīgi vienalga, kā kāda kārtējā situācija beigsies.

Mežāži

Šīs zīmes pārstāvji līdzinās Vēršiem un Vēžiem. Viņi slēpj absolūti visu, bet jo īpaši savas jūtas un ieņēmumus. Viņi pat saviem draugiem reti izrāda, ka ir to draugi.

Ūdensvīri

Ūdensvīri slēpj savu personīgo dzīvi un īpaši savus nākotnes plānus un mīlas dēkas. Reti kurš zina, ar ko Ūdensvīrs tagad tiekas un ko tas plāno tuvākajiem pāris gadiem.

Zivis

Lai nu kā, bet noslēpumu Zivīm netrūkst. Sāksim ar to, ka viņi slēpj savu neticamo slinkumu un tiem ir grūti runāt par saviem iekšējiem pārdzīvojumiem un sāpēm. Zivis mīl dzīvot viegli un neatkarīgi, bet slēpj to no tiem, no kuriem ir atkarīgi.