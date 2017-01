10 Strēlnieku īpašības, kas tos liek gan mīlēt, gan ienīst

Tiek uzskatīts, ka Strēlnieki ir dzīvespriecīgi un viegli saziņā, tomēr tajā pašā laikā tie arī pārāk ļoti mīl brīvību un ir diezgan nepastāvīgi. Šodien apskatīsim Strēlnieku pozitīvās un negatīvās īpašības, kas liek mums tos gan mīlēt, gan ienīst vienlaicīgi.

1. Tiešums

Strēlnieku sievietes un arī vīrieši vienmēr saka to, ko domā un nebūt nekautrējas par to. Neskatoties uz to ka godīgums ir laba īpašība, Strēlniekiem tomēr reizēm nenāktu par sliktu piedomāt pie sacītā, jo ne visi spēj uztvert patiesību tikpat viegli, kā to dara Strēlnieki.

2. Erudīcija

Strēlnieki zina daudz, un tie vienmēr tiecas uzzināt vēl vairāk. Jāatzīst, ka tā ir lieliska īpašība, jo pateicoties tai, tie spēj uzturēt gandrīz jebkuru sarunu.

Reklāma -->

-->