Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Tev patīk kāds vīrietis, bet tu nezini kā iegūt viņa simpātijas? Iespējams ka šis raksts tev palīdzēs šo rēbusu atrisināt! Auni

Auni ir uguns zīme, un tieši tāpēc «karstas», ballītes ir viņa stihija. Aunu vīrieši mīl, kad sievietes par viņiem sajūsminās. Tomēr Auni ir arī ļoti nepatstāvīgi un tiem ir vajadzīgas spēcīgas emocijas. Tāpēc šāda vīrieša sievietei ir jābūt ar spēcīgu raksturu. Lai Aunu vīrieti apburtu, centies sevi parādīt no pašas labākās puses, vai arī mēģiniet pielietot «spītnieces savaldīšanas» metodi. Ņemot vērā to ka Auni mīl pārvarēt grūtības vari izlikties par pašu miss «Nepieejamību». Jo grūtāk Aunam būs tevi iekarot, jo vairāk viņš tevi vēlēsies iegūt. Tikai nepārcenties! Vērši

Vēršu vīrieši ir ļoti «pareizi» vīrieši. Tie nekad neapvainos, un ja tu kaut ko sastrādāsi, tad vienmēr piedos. Vēl Vērši ir ļoti viesmīlīgi, maigi un labsirdīgi. Šo zelta gabaliņu var pievilināt spēlējot uz tā pamata vājību – mīlestību pret visu skaisto. Vērši ļoti novērtē mākslu un mūziku. Nospēlē viņam kaut ko, uzzīmē viņa portretu – Vērsim tas patiks. Ejot uz satikšanos ar Vērsi mugurā velc kaut ko gaisīgu un maigu. Neskatoties uz savu «pareizumu», Vērsis galīgi neiebilst pret mešanos mīlas kaislībās. Ja vēlies – meties tam līdz, bet ja nevēlies tad esi uzmanīga – iekritīsi un pati nepamanīsi kā! Reklāma --> -->

Dvīņi

Dvīņi viegli iegūst jaunus draugus, un tikpat viegli no tiem šķirās. Lai piesaistītu Dvīni tev vienmēr, vienmēr jābūt gatavai katru reizi sastrādāt kaut ko jaunu. Dvīņi ļoti ātri pierod pie tā, kas tiem jau ir un tiem kļūst garlaicīgi. Bet no garlaicības tie savukārt sāk zibināt savas actiņas uz apkārt esošajām meitenēm. Nevar teikt, ka Dvīņi ir galīgi nepatstāvīgi tomēr zināmas problēmas ar to ir. Ja vēlies noturēt Dvīņa uzmanību tikai sev, tev ir jābūt izdomas bagātai, lai Dvīnim nekad nav laika domāt par ko citu.

Vēži

Vēža pamata īpašība ir jūtīgums. Vēži ir ļoti ievainojami cilvēki. Tāpēc ņemiet vērā ka, apvainojot Vēzi, varat to zaudēt uz visiem laikiem. Vēži ļoti mīl uzmanību un komplimentus, tāpēc noteikti ir vērts tos palielīt par to talantiem. Vīrietim Vēzim ir ļoti svarīgi, lai viņa sieviete atbalsta tā intereses. Tā kā ja viņš mīl makšķerēt, tad tu vienmēr esi sapņojusi iemācīties makšķerēt. Varbūt ka viņš tev to varētu pamācīt nākamajās brīvdienās? Viņš mīl hokeju? Varbūt tu arī vari aiziet ar viņam līdz uz spēli? Un, protams, neaizmirsti viņu lielīt.

Lauvas

Lauva ir vīrišķīgs un augstsirdīgs aristokrāts. Lauvas prot būt karaļi. Un viņiem ir vienkārši nepieciešams, būt vienmēr pirmajiem. Un tev blakus Lauvai vienmēr ir jābūt valsts pirmajai lēdijai. Lauvas ir ļoti pašpārliecināti, tāpēc viņus ir viegli aizvainot, ja liksi viņam saprast, ka viņš ir tāds pats parasts cilvēks kā citi. Tomēr ja uzvedīsies karaliska persona un būsi augstsirdīga un tajā pašā laikā sievišķīga, tad visticamāk viņš par tevi ieinteresēsies. Lauvām patīk sievietes, kuras sevi ciena, bet tajā pašā laikā pret citiem izturas draudzīgi.

Jaunavas

Vīrieši – Jaunavas ir noslēgti un kautrīgi. Savu viņi sasniedz ar cītīgu darbu un neatlaidību. Ja vīrietis – Jaunava ir pie kaut kā pieķēries, tad to noteikti pabeigs līdz galam. Lai šādu vīrieti iegūtu, ir jāpieņem viņa īpašības: pieticība, centīgums un laipnība. Jaunavas ļoti mīl piesieties par sīkumiem, un tiem ļoti nepatīk nekārtība. Tāpēc kad iesi uz pirmo tikšanos esi kārtīga, un ja tavā mājoklī valda bardaks, tad labāk viņu uz turieni neaicini. Pasēdiet tad labāk kādā kafejnīcā.

Svari

Vīrieši – Svari ir paši elegances un izsmalcinātības iemiesojumi. Viņi ir tik apburoši, ka pretoties to šarmam ir gandrīz neiespējami. Daudzi novērtē viņa maigo raksturu un nespēju strīdēties. Viņa ideālā sieviete ir harmoniska, taisnīga un ar spēcīgu raksturu. Ņemot vērā to ka Svari cenšas izvairītie no konfliktiem, un tā dēļ tiem bieži nākas ziedot to pārliecību, tev šad un tad nāksies aizstāvēt savu tik delikāto vīrieti. Viņam patiks tavs prāts, erudīcija un atjautība. Ja spēsi viņam šādi sevi parādīt, tad Svari nosvērsies uz tavu pusi.

Skorpioni

Skorpionu vīrieši ir noslēpumaini un temperamentīgi. Skorpions ir augstsirdīgs un vīrišķīgs vīrietis, kurš reti iziet uz kompromisiem. Iekarot Skorpiona sirdi nav viegli. Skorpions ir dzimis cīnītājs, tāpēc izjūtot kaut vismazāko spiedienu tas ceļas, lai dotos kaujā, bet cīnīties ar Skorpionu ir bīstami. Vislabāk ir viņam demonstrēt neaizsargātību. Skorpioni ir ļoti rūpīgi, «nejauši» «sasit» kājiņu un viņš uzreiz metīsies tev palīgā. Vari paraudāt uz skorpiona pleciņa, bet nepārcenties, jo nevienam nepatīk čīkstuļi.

Strēlnieki

Strēlnieks iemieso jūtu un domu harmoniju, mīlestību pret skaisto un vieglumu saziņā. Strēlnieki ir optimistiski un viegli uzticas. Lai arī reizēm tie mēdz būt nekontrolējami trakuļi, tomēr sirds dziļumā tie sapņo par īstu mīlestību un ģimenes mājīgumu. Strēlnieki dievina romantiku un ceļojumu. Pievērst viņu uzmanību vislabāk ir tieši ceļojumā, tev tikai jāiemieso mīlestība pret ceļojumiem un prasme būt maigai. Tas gan nav viegli, tomēr tieši tas ir tas, kas visvairāk Strēlnieku piesaista.

Mežāži

Mežāzis ir mierīgs, rūpīgs, darbu mīlošs un vienmēr aizņemts. Viņš visu sīki aprēķina un tāpēc kaut kādas negaidītas lietas ar viņu notiek visai reti. Tomēr šis ložu drošais vīrietis ir jūtīgs pret komplimentiem un dažādām maiguma izpausmēm. Tieši tāpēc šī vīrieša iekarošanas stratēģija ir jābalsta uz maigumu, smaidu un labsirdību. Mežāzim patiks tevis pašas taisītas dāvanas, silti vārdi un tam līdzīgas izpausmes. Ej pie viņa ar atvērtu sirdi, un viņš izkusīs.

Ūdensvīri

Ūdensvīri ir maigi, sapņaini un gaiši cilvēki. Un tie vienkārši sapņo kādu izglābt no briesmām. Un tas savukārt sievietēm ir ļoti noderīgi, jo sievietes ir maigas un ievainojamas, bet pasaule ir pilna ar briesmām. Tā kā iegūt Ūdensvīra uzmanību un sirdi nav nekāds grūtais uzdevums. Tev ir tikai jānostājas lielas peļķes priekšā un jāizskatās apjukušai un neaizsargātai. Tas arī viss, Ūdensvīrs būs pie tevis kā likts.

Zivis

Zivis ir miermīlīgi cilvēki, kuri ir paveltīti ar neizsīkstošu fantāziju un tieksmi uz mistisku. Tāpēc nav jābrīnās, ja Zivs vīrietim iepatiksies, kaut kāds pilnīgi neparasts iepazīšanās variants. Turklāt iepazīšanās iniciatīvu viņš ar prieku uzticēs tev, jo zivis vispār mīl peldēt pa straumei. Tātad kas jums ir jādara! Pieejam klāt savai izredzētajai Zivij un aicinām viņu uz kino vai kafejnīcu. Drosme un negaidīta rīcība ir tavs trumpja dūzis. Protams pastāv iespēja, ka viņš atteiksies, tomēr par to nav vērts pārdzīvot. Vari pamēģināt vēlreiz, otra reize tiešām būs pilnīgi negaidīta.