Dažiem laulības gredzens uz zeltneša darbojas kā stop zīme, taču citiem gluži pretēji – savaldzināt precējušos vīrieti ir sava veida izaicinājums un izsmalcināta spēle. «Soulpost» aptaujājis sievietes, kuras anonīmi atklājušas, kāpēc nolēmušas ielaisties ar precētiem vīriešiem.

«Man patika asās izjūtas seksa laikā ar precētu vīrieti. Viņš bija 10 gadus par mani vecāks. Man vienkārši patika apziņa, ka tas, ko mēs darām, ir nepareizi, un mūsu sakars nekad «neaizies tālāk».»

«Es iepazinos ar puisi vienai naktij bārā. Vakars beidzās ar to, ka mēs pārgulējām. To, ka viņš ir precējies, es uzzināju tikai nākamajā rītā, kad ieraudzīju viņa telefonā fona attēlu, uz kura bija redzams viņš un viņa sieva kāzu dienā. Es uz viņu sakliedzu, bet viņu tas īpaši neuztrauca. Visticamāk, viņš tā ir darījis daudzreiz, kad sieva devusies prom no pilsētas. Es sev šķitu pretīga.»

