Lēmums par bērniņa ienākšanu ģimenē ir ne tikai pozitīvu emociju un laimes mirkļu pilns, bet nereti arī saistās ar diezgan sausu un matemātisku aprēķinu. Vai mēs varam to atļauties? Vai spēsim uzturēt bērnus un nodrošināt visu, kas viņiem vajadzīgs? Skarbā statistika liecina, ka katrs bērns pietuvina ģimeni nabadzības riskam, - šo sabiedrības attieksmi ir pamanījusi arī Diāna Cipste, kura kopā ar vīru audzina piecus bērnus.

Jo īpaši tad, kad visi kopā dodas pusdienot ārpus mājas. Ieejot restorānā, viesmīlis tā vietā, lai sasveicinātos un ierādītu galdiņu, raugoties uz Diānas kuplo bērnu skaitu saka: «Pie mums ir dārgi!»

Vai katrai sievietei ir jāgrib kļūt par māti un vai katrai no mums ir jādomā par to, lai šī nācija saglabātos? Tik atklātu jautājumu sabiedrībā pazīstamām sievietēm, katrai ar savu viedokli par bērnu lomu viņu dzīvē, raidījumā «Sieviete. Personīgi» kanālā 360TV uzdos žurnāliste Daina Jāņkalne. Viņa dosies skaidrot, vai sievietes savu dzīvi ir gatavas mainīt tāpēc, lai būtu mammas. Iespējams, daudzus pārsteigs stāsts par to, ka bērnus var arī negribēt, ar kuru dalīsies jauna sieviete, kura ar ķirurga palīdzību ir izdarījusi ļoti skarbu izvēli. Taču tikpat interesanta būs saruna ar Diānu Cipsti – piecu bērnu māmiņu, kuras vārdu krājumā termins «daudz bērnu» nav atrodams – viņa dzīvo tā, kā pašai šķiet ērti, labi un pieņemami.

