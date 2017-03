Dēla audzināšana. Kā sieviete uzvedas, tādu vīrieti arī blakām iegūst

Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Kā jūs audzināt vai audzināsiet dēlu? Pārsteidzoši, taču, ja sieviete nemāk «audzināt» vīrieti blakus, tad visticamāk, ka dēls arī izaugot nekļūs par atdarināšanas vērtu piemēru. Raksts ir balstīts uz reālām situācijām un, pat ja pat vienam cilvēkam pasaulē, tas palīdzēs, es būšu laimīgs. Izslēdziet viedtālruni, ieslēdzieties istabā un iedomājaties… Reklāma --> -->

Jūs esat 7gadīga zēna māte. Tā ir sanācis, ka dēlu audzināt pati. Jūs nogurstat darbā, ir liela rutīna, pašai sev laika nemaz neatliek tik daudz. Nereta situācija, kuru var bieži ieraudzīt mūsu sabiedrībā.

Tāpat kā jebkurš vīrietis pasaulē, arī jūsu dēls nav ideāls. Viņam ir gan stiprās, gan vājās puses. Un pats pat sevi saprotams, ka katra māte vēl savam dēlam visu to labāko un mīl viņu no visas sirds.

Un, lūk, jautājumi jums, mammas:

1)Kurš atver durvis mājas kāpņu telpā? Jūs atverat dēlam vai viņš jums? Kāpēc tieši tā?

2) a) Dēls izveidojis apsveikumu jums 8.martā. Kāda būs jūsu reakcija?

b) Dēls aizmirsis jūs apsveikt mātes dienā? Jūsu reakcija?

3) Dēls nosaucis fiziski spēcīgāku klases biedru par «āzi» un par to dabūja pa degunu, atnāca mājās un raud. Ko, jūs, mamma darīsiet?

4) Jūsu dēls vēlas ko sasniegt: vai nu labi mācīties, vai iegūt futbola kausu, vai iemācīties dejot, taču viņam tas nesanāk. Jūsu uzvedība?

5) Kā jūs sagaidāt dēlu mājās?

– katru reizi priecājaties

-nu atnāca, nu un kas?

– atkarīgs no noskaņojuma

6) Kā lūdzat bērnam palīdzību? Vai uzskatāt viņu vēl par maziņu, lai, piemēram, nestu smagas somas no lielveikala?

7) Kad komunicējat ar dēlu – ar ko jūs komunicējat? Ar dēlu, puisēnu, īpašumu, vīrieti?

Šie jautājumi nav nejauši. 99% mammas pilnīgi neaizdomājas par pareizu uzvedību šādās (ļoti sadzīviskās) situācijās. Tad par ko vispār runāt? Arī tēvi nesaprot šos pamatus. Tāpēc, ka viņus uzaudzināja tādas pašas mammas. Jā, tam ir vēsturisks skaidrojums. Otrais pasaules karš, vientuļas sievietes, kuras velk visu, jo vīrieši ir karā…

Jums ir iespēja sākt ar sevi. Apstādiniet šo neapzinātības, akluma un automātisma ķēdīti.

Kāds tam sakars ar mammu un dēlu?

Tāpēc, ka analoģiski jūs izturaties arī ar vīriešiem. Un tāpat jūs izturaties vai kādreiz izturēsieties ar dēlu. Un, jā, sīkumi ir ļoti svarīgi.

Kā sieviete uzvedas, tāds vīrietis arī ir viņai blakus.

Apskatīsim iepriekš minētos jautājumus.

Kā izaudzināt dēlu par vīrieti un vīrieti padarīt par vīrieti.

1)Pat sīkumos vīrietim ir jābūt vīrietim, bet sievietei sievietei. Ļaujiet dēlam/ vīrietim rūpēties par JUMS! Pat, ja varat to izdarīt pati. Šeit jau darbojas dresūras princips. Sāciet ar mazāko un ejiet pie lielākā. Durvju atvēršana sievietei arī ir veids kā izrādīt rūpes.

2)a-Esiet pateicīgas. Atkal. Arī par sīkumiem. Tad dēls/vīrs no sirds vēlēsies iepriecināt jūs biežāk un vairāk.

b-Ja aizmirsa kaut ko izdarīt, tad nekritizējiet. Padalieties ar savām sajūtām par šo situāciju un par to, ko jūs vēlētos.

3)Dēls/ vīrs rīkojiet nekorekti. Par to arī atbildēja. Tagad pārdzīvo. Nekritizējiet par nekorektu uzvedību, bet arī nežēlot kā mazu puišeli. Sakiet, ka jūs viņu mīlat un ticat viņam.

4)Atbalstīt, nežēlot, iedot viņam pārliecību par sevi, nepieņemt lēmumus dēla/ vīra vietā. Un necentieties izlabot viņa kļūdas, pēc viņa pieņemtajiem lēmumiem.

5)Katru reizi sagaidiet viņu tā, it kā mēnesi nebūtu redzējušies. Izrādiet prieku. Tad vīrietis/ dēls katru reizi skries uz mājām, kā dzinējsuns, un neaizsēdēsies ar draugiem pie alus kausa.

6)Lūdziet. Sāciet ar sīkumiem. Vīrietim/ dēlam ir kritiski svarīgi būt vajadzīgam.

7) Pat, ja jūsu priekšā ir 4 gadīgs puišelis vai pastnieks, izturieties pret viņu ar iekšēju sajūtu, ka jūsu priekšā stāv armijas ģenerālis. Un viņš tad arī kļūs par «armijas ģenerāli» savā lietā. Pārbaudīsim?

Autors: Jaroslavs Spmoilovs