10 vietas, kur nelaimīgi cilvēki cenšas atrast laimi, bet tās tur nav!

Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Vai nekad neesi iedomājies, ka, iespējams, vēl neesi atradis savu laimi tikai tāpēc, ka meklē to tur, kur to meklēt ir bezjēdzīgi? Ikviens cilvēks var būt laimīgs, bet daudzi tādi nav, jo meklē nepareizajās vietās. Tad kuras ir tās VIETAS? 1. Fantāzijās par vieglu dzīvi Dzīve nav vienkārša, bet arī cilvēks nav radīts vājš. Sāpes un pārbaudījumi padara mūs stiprākus, izturīgākus. Esot aci pret aci ar savām bailēm, mēs kļūstam drosmīgāki un bezbailīgāki. Kļūdas dara mūs gudrākus, viedākus. Dažkārt visam ir jāsabrūk, pirms notiks tas, ko esam ieplānojuši. Dažkārt jāiziet cauri sliktākajam, lai aizietu pie labākā! Dzīvei nav jābūt vieglai un vienkāršai, taču tai noteikti jābūt katras nodzīvotās minūtes vērtai. Tas, kurš nekad nav cietis, diez vai var palepoties ar dižu personības izaugsmi. Nav svarīgi, kas notika vai ko izdarījāt, svarīgi ir tikai tas, ko iemācījāties no pagātnes kļūdām. Pieņemiet jebkurus apstākļus, mācieties no tiem un virzieties uz priekšu. Iemācieties «atlaist» – tas bieži ir ļoti liels solis uz priekšu. Dažkārt ir «jānogriežas» no ceļa, kuru ejat un kurš šķiet pareizs, lai atrastu to, ko patiešām esat pelnījuši un kas jums ir vajadzīgs. Reklāma --> -->

2. Pagātnē, kuras jau sen vairs nav

Mēs maināmies, pasaule apkārt mainās. Tas, kas agrak darīja mūs laimīgus, negarantē laimi šodien. Atteikties no kaut kā ne vienmēr nozīmē būt vājam. Tas var nozīmēt arī to, ka jums pietiek prāta un spēka, lai atlaistu pagātni, atklājot sev ko jaunu. Jaunas durvis atveras ik minūti, un jūs tās ieraudzīsiet, ja turpināsiet kustību uz priekšu.

3. Nākotnē, kuru neviens nevar garantēt

Ļoti bieži mēs tērējam savu dzīvības enerģiju fantāzijām, iestrēguši dzīves labirintā, domājot par to, ka tad nu gan dzīvosim skaisti, kad tiksim no tā ārā. Un šie sapņi un nākotnes konstrukcijas liek mums kustēties vai arī imitēt kustību. Taču izrādās, ka bieži šīs nākotnes vīzijas izmantojam kā iespēju aizbēgt no tagadnes. Mēs to darām vēl un vēl, līdz dzīve nonāk pie sava loģiskā noslēguma. Un tā mēs esam sev atņēmuši iespēju dzīvot un būt šeit un tagad. Mahatma Gandijs reiz teica: «Mūsu nākotne ir atkarīga no tā, ko darām šobrīd.» Izdariet ko labu šodien! Tieši tagad! Mēs nevaram novērst nākotni. Tāpat kā nevaram atgriezties pagātnē. Varam dzīvot tikai šeit un tagad. Sāciet beidzot dzīvot TAGAD!

4. Sava lēnīguma un neizlēmības attaisnošanā

Pats labākais, ko sev varat izdarīt, – pārstāt runāt «es to gribu». Tā vietā sakiet: «Es to izdarīšu.» Un sāciet darīt! Lai cik jūs atkārtotu dažādas afirmācijas un tekstus, ja nedarīsiet, nekas arī nenotiks. Ar vēlēšanos vien ir par maz. Sāciet mainīt ar kaut ko vienu, ar pirmo mazo solīti. Visas lielās lietas ir sākušās ar pirmo domu, ideju, soli. Visās dzīves jomās veiksme parādās tad, kad sagatavošanās atbilst iespējām. Bet iespējas atveras tiem, kuri gatavi tās izmantot. Kaut ko darīt ir daudz produktīvāk, nekā neko nedarīt!

5. Savā superkomfortablajā zonā

Jūs varat justies samērā komfortabli, peroties savā mazajā dīķītī, kuru pazīstat un pie kura esat pieraduši. Taču, nepaplašinot šo zonu, neiepazīstot citus ūdeņus, jūs riskējat nekad neiepazīt okeāna plašumus un skaistumu. Cieši turoties pie pazīstamā, riskējat palaist garām pašu dzīvi. Atcerieties, pametot savu silto vietiņu, jums noteikti tas nav jādara uz visiem laikiem, varbūt vēlēsieties atgriezties, taču pat nemēģināt kaut ko mainīt un izkustēties no vietas ir diezgan muļķīgi.

6. Materiālajās lietās, kuras nav vajadzīgas

Nav nekā slikta tajā, ka ir nauda un ir lietas, ko par to var nopirkt. Slikti, ja tās jūs atvirza no tām svarīgajām lietām, kuras nevar nopirkt par naudu. Īsti bagātus mūs dara ne jau nauda – dažkārt tikai viens apskāviens brīdī, kad tas tik ļoti svarīgs, var izrādīties vērtīgāks par visu pasaulē. Tas, ka jūs kaut ko vēlaties, nenozīmē, ka tas jums patiešām vajadzīgs. Atbrīvojiet sevi no liekās bagāžas. Atbrīvojoties no daudzām nevajadzīgajām materiālajām lietām, jūsu dzīvē vairāk vietas paliks citām vērtībām – piemēram, brīvībai!

7. Pārlieku lielajā labā daudzumā

Viss ir labi ar mēru. Pārlieks rijīgums noved pie liekajiem kilogramiem. Pārlieka naudas tērēšana – pie bankrota. Pārlieks darbaholisms noved pie sabrukušas ģimenes, un tā var turpināt bezgalīgi. Tas pats ir ar labajiem notikumiem un emocijām jūsu dzīvē. Laimes atslēga ir pareizā sabalansētībā: pozitīvie resursi atbilstoši «deficītam» jūsu dzīvē.

8. Nepareizajās attiecībās

Arī attiecību jautājumos vietā ir princips: svarīgākais nav kvantitāte, bet gan kvalitāte. Pavadiet laiku ar cilvēkiem, kuri dara jūs labākus. Esiet ar tiem, kuri palīdzēs jums pacelties augstāk visos jūsu dzīves aspektos. Tas jau nav noslēpums, ka cilvēku formē vide ap viņu. Tāpēc jābūt drosmīgam, lai sarautu attiecības ar tiem, kuri velk jūs atpakaļ. Atrodiet cilvēkus, kuri jūs cienīs tāpat, kā jūs cienāt viņus. Kas leposies un jutīsies laimīgi, ka atrodas blakus jums un jūs – viņiem.

9. Apkārtējo atbalstā

Jebkurā situācijā palieciet uzticīgi sev un saviem patiesajiem dzīves principiem un vērtībām. Vienmēr būs cilvēki, kuriem nebūs pa prātam tas, ko darāt, kā izskatieties, ko domājat un runājat. Būs cilvēki, kuri nosodīs jūsu aizraušanās un dzīves uzskatus. Taču padomājiet, vai šo cilvēku viedokļiem ir būtiska nozīme jūsu dzīvē, vai vēlaties būt plastilīns viņu rokās? Pat necentieties būt labi visiem – tāds taču nav jūsu dzīves mērķis? Novērtējiet sevi, un pareizie cilvēki jūs atradīs.

10. Vainīgo meklējumos

Freids savulaik pareizi atzīmēja, ka vairums cilvēku nemaz negrib brīvību, jo tā vienmēr nozīmē atbildību. Savukārt no atbildības vairums cilvēku baidās par visu vairāk. Vainojot citus savās kļūdās un neveiksmēs, cilvēks noveļ no sevis visu atbildību un uzgāž to citiem. Taču vainojot citus, mēs vienlaikus atdodam varu pār savu dzīvi citu cilvēku rokās. Tad, lūk, LAIMES CENA IR ATBILDĪBA. Viss ir tikai jūsu rokās. Protams, var vainot visus – vecākus, skolu, valdību, radiniekus, draugus, bet kas no tā mainīsies? Nekas!

Tāpēc, ja tiešām vēlaties būt laimīgi, jums pašiem savi lēmumi būs jāpieņem. Un cita ceļa nav!

Veiksmi un izdošanos!

Avots - www.adme.ru

Tulkoja Ginta FS