Pirms vairākiem gadiem ķegumiete Inta Brokāne sajuta Dieva aicinājumu un redzēja atklāsmi, kurā viņai pazīstami mirušie lūdza uzstādīt krustu - pasakot gan krusta izmēru, gan materiālu. Dažas nedēļas pirms krusta uzstādīšanas Intai atklājās arī Jēzus Kristus, norādot, ka monumentam jāatrodas Ķeguma kalnā. Kopš tā laika gaišreģe Inta ir plašāk zināma kā Krustakalna Inta, tomēr dažiem būtiskāks šķiet fakts, ka viņa ir precējusies ar 16 gadus jaunāku vīrieti. Vēl jo vairāk - Arnis ir bijis Intas labākās draudzenes vīrs - draudzenes, kura Intu reiz saukusi par māti, bet nu sākusi tiesas darbus, lai viņai atņemtu iespēju tikties ar Arņa bērniem. Lai arī Intu un Arni patiešām šķir krietna gadu starpība, pāris dzīvo laimē un saticībā, vien līdzcilvēku nievas un greizie skatieni pielej eļļu ugunī un sēj šaubas pāra attiecībās. Nu viņi ar televīzijas sievietēm «STV Pirmā!» šova «Melu detektīvs» starpniecību vēlas iegūt sirdsmieru un izrunāt neskaidros jautājumus, kas radušies abu starpā.

Inta uzsver, ka gadu starpība viņu neuztrauc, taču viens no jautājumiem, ko viņa sagatavojusi savam vīram, bija tieši par to. «Vai tu esi teicis, ka esmu veca un drīz nomiršu?» Tieši tik atklāts jautājums šova laikā tika raidīts Arņa virzienā, uz kuru nedomājot sniegta atbilde: «Nē, to es teicis neesmu. To ir teikuši mūsu bērni, un šī informācija tātad nākusi no manas bijušās sievas ģimenes.» Inta neslēps, ka viņai sāp apkārtējo nievas un attieksme, gan skolā, kur vienā klasē mācās abu bērni un mazbērni, gan no kaimiņiem un radiem. Arī Intas vīrs atklās, ka joprojām ir cilvēki, kuri ar pārmetumiem raugās uz abu gadu starpību, jo īpaši viņa bijusī sieva, kura liek šķēršļus viņu laimei.

Pārim kopā ar mazbērniem jau šobrīd ir prāvs atvašu pulciņš, taču viņi ir gatavi savā ģimenē pieņemt vēl kādu bērniņu. Lai pārliecinātos par vīra nodomu patiesumu, Inta viņam pie melu detektora uzdeva jautājumu, vai tiešām Arnis ir gatavs šādam lēmumam. Vīra pārliecinātais «jā» saviļņoja un iedvesmoja Intu. Īsts apliecinājums neparastā pāra mīlestībai nenoliedzami bija arī Arņa pēdējais jautājums šova laikā – vai tu būsi ar mani kopā līdz mūža galam? Uz ko Inta asarām acīs atbildēja: «Dzīvē var visādi notikties, taču tik, cik es dzīvošu, es vēlos būt kopā tikai ar tevi. Jo, ja es esmu tevi atradusi, tad tā es gribu turpināt dzīvot kopā ar tevi, līdz es elpošu uz šīs zemes!»

Foto: publicitātes