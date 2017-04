TOP 3 pašas apķērīgākās sieviešu horoskopa zīmes

Nav noslēpums, ka ne visi vīrieši ir sajūsmā par gudrām un par sevi pārliecinātām sievietēm. Vīrieši gan var apbrīnot to profesionālos panākumus, dzīves principus un daudzās kompetences. Šādas sievietes spēj būt līdzvērtīgas vīriešiem un pat pārspēt tos. Patiesībā bieži vien šādas sievietes domā kā vīrieši un nebūt par to nepārdzīvo. Lasi kuras ir trīs pašas apķērīgākās un ar asāko prātu apveltītākās sieviešu horoskopa zīmes!

Auni

Aunu sievietes no citām atšķir to iedzimtais vērīgums un uztveres asums. Jau agrā jaunībā tās cenšas iekarot savu vienaudžu uzticību un ieņemt nozīmīgu lomu to savstarpējajās attiecībās. Aunu zīmē dzimušajām sievietēm ir viegli ieņemt līdera stāvokli, turklāt tas tām pašām arī patīk. Šādas sievietēm piemīt labs dzīves potenciāls, tās spēj daudz sasniegt un daudz izturēt. Aunu sievietēm ir raksturīgi ķerties pie lieliem un grūti realizējamiem projektiem. Vienīgais Aunu sieviešu trūkums ir to naivums. Tajā pašā laikā tās var būt arī ļoti agresīvas, tiesa visbiežāk tā notiek gadījumos, kad tās pamana kādu netaisnību. To dusmas parasti gan nav ilgstošas, un tās neilgst ilgāk kā īsu brīdi. Daļēji arī tāpēc, ka viņas ļoti ātri spēj šo netaisnību izlabo. Aunu sievietes ir tādas, kādas tās ir un tās ir pārliecinātas, ka tikai tā tās spēs izturēt dzīves un apkārtējo spiedienu.

Skorpioni

Kaut arī Skorpionu sievietes ir ļoti sievišķīgas, tām piemīt arī vīrišķīgas īpašības. To apzinās arī pašas Skorpionu sievietes, un tās diezgan labi saprot, ka nav gluži tādas pašas kā citas sievietes. Salīdzinot ar citām sievietēm, šo sieviešu skatījumā dzīve ir vienkāršāka, un daļēji tas ir arī tāpēc, ka tām piemīt spēcīga intuīcija, kas tās apvelta ar nepārvērtējamām priekšrocībām. Tās it kā redz cauri cilvēkiem un spēj noteikt kas slēpjas aiz katra konkrētā cilvēka un kādi ir šī cilvēka nodomi. Skorpionu sieviešu trūkumu vidū jāmin to atriebīgais raksturs un nevēlēšanās ciest pat visniecīgākos zaudējumus.

Reklāma -->

-->