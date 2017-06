3 svarīgas lietas, ko der zināt, lai celtu savu pašapziņu

Nekas nav svarīgāks par to, kā jūtamies, ko domājam par sevi. Pārliecība par to, kas tu esi, ko dari un mīlestība pret sevi dažkārt ir tieši tas, kas mūsdienās lielākai sabiedrības daļai pietrūkst. Sociālajiem medijiem ir aizvien lielāka un ietekmīgāka loma cilvēka dzīvē un ikdienā, veidojot savu definīciju par to, kas ir īsts skaistums.

Tās pašas problēmas atspoguļotas Dove pasaules skaistuma un pārliecinātība pētījuma rezultātos, kurā apkopots 10 500 sieviešu viedoklis no 13 valstīm pagājušajā gada laikā. Ņemot vērā Dove pasaules skaistuma un pārliecinātība pētījuma rezultātus, tika konstatēts, ka visā pasaulē sieviešu dzimtas pārstāves izjūt lielu sabiedrības spiedienu. 69% aptaujātās sievietes brieduma gados un 65% jaunietes minēja, ka spiediens rodas no reklāmas un plašsaziņu līdzekļiem, kas demonstrē nereālus skaistuma standartus un galvenokārt izraisa trauksmi par ārējo izskatu, novedot līdz pat iekšējiem kompleksiem, bet 56% no visām sievietēm atzīst šī brīža sociālo mediju kultūras ietekmi un uzsvaru uz pilnības sasniegšanu. Iespējams vissatraucošākais ir tas, ka gandrīz 8 no 10 (78%) sievietēm izjūt spiedienu nekļūdīties vai neparādīt savu vājumu.