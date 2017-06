7 padomi kā būt pozitīvākai

Vai uzskati, ka esi īgna no dabas? Vai vienmēr šķiet, ka pasaule tā vien spiež tevi pie zemes? To vari mainīt pavisam vienkārši – domājot pozitīvi. Nē, tas nav joks - mainot savas domas vari apgriezt savu pasauli kājām gaisā. Sāc to darīt tūlīt, ņemot vērā kādu no sekojošajiem ieteikumiem.

Plāno savu dienu. Ir iemesls, kāpēc eksistē plānotāji – kad ieplāno dienu, kļūst vieglāk tikt galā ar gaidāmiem sarežģītiem un stresu radošiem uzdevumiem. Kad paveic kādu no šiem uzdevumiem, to izsvītrošana sagādā patīkamu atvieglojumu un sniedz gandarījumu. Uzņemies atbildību par katru situāciju. Nebaidies izgāzties! Jā, ir vieglāk to pateikt, kā izdarīt. Kad paņem vadības grožus savās rokās, piemēram, veicot kādu svarīgu projektu, tas liks vairoties tavai pašpārliecinātībai. Tavi lēmumi, tava dzīve – tikai tu pati esi par to atbildīga.